Vodafone объединилась с Intel Corp и другими поставщиками микросхем для разработки собственной архитектуры микросхем для зарождающейся сетевой технологии Open Radio Access Network (OpenRAN), пишет Reuters.

Развитие OpenRAN получило повышенное внимание и значение, после запрета или ограничения использования продукции Huawei в национальных сетях телекоммуникаций в некоторых странах.

OpenRAN позволяет операторам смешивать оборудование от разных поставщиков в своих радиосетях, тем самым бросая вызов таким компаниям, как Ericsson, Huawei и Nokia, доминирующим на мировом рынке телекоммуникационного оборудования со своими запатентованными технологиями.

OpenRAN-инициативы Vodafone находятся в Испании, в конструкторском центре в городе Малага. Таким образом они будут способствовать усилиям Европейского Союза по укреплению отрасли чипов и удвоению своей доли в мировом производстве до 20%, после того, как они уступили позиции азиатским и американским поставщикам.

Это первый такой центр, посвященный развитию архитектуры микросхем OpenRAN. Здесь непосредственно над OpenRAN будут работать 50 специалистов, также к работе планируют подключить 650 инженеров-программистов, архитекторов и техников. На протяжении пяти лет в этот центр Vodafone планирует инвестировать порядка 225 миллионов евро.

OpenRAN позволит мобильным операторам быстро добавлять новые цифровые услуги и оптимизировать сети с помощью искусственного интеллекта. Это вернет прорывные инновации в сеть, — отметил в комментарии журналистам директор Vodafone по сетевой архитектуре Сантьяго Тенорио.

Также в начале января Vodafone запустила первый в Великобритании сайт 5G OpenRAN, обеспечивающий живой клиентский трафик. Таким образом стартовал проект создания необходимой инфрастурктуры, которая уже через пять лет будет насчитывать 2500 сайтов.

Представитель Vodafone отметил, что компания разработает микросхему для наборов инструкций ARM и RISC-V, а также для Intel x86, хотя добавил, что Intel на три года опережает конкурентов и уже сыграла ключевую роль в разработке OpenRAN.

В целом к проекту присоединились еще около 20 других поставщиков, в том числе Qualcomm, Broadcom, ARM и Lime Microsystems, причем половина от общего их числа приходится на европейские компании.