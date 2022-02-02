В Китае заработает комитет для взаимодействия с Intel и AMD

Комитет по укреплению связей китайской полупроводниковой отрасли с зарубежными партнерами собирается создать министерство торговли Китая, сообщает Nikkei.

Что произошло

Китай заявил о создании специальной организации, которая будет содействовать сотрудничеству между отечественными компаниями и зарубежными производителями полупроводников для создания центров разработки программного обеспечения, материалов и производственного оборудования.

Среди потенциальных партнёров китайские власти видят компании Intel, AMD, Infineon и ASML. Некоторые из них, как пишут авторы статьи, выразили готовность участвовать в проекте.

Как отмечается в статье, Пекин стремится создать независимую от Запада и его санкций полупроводниковую отрасль. Комитет должен будет обеспечить получение китайскими компаниями необходимых технологий из США, Японии и Европы. Однако западные компании, как предполагает издание, настороженно отнесутся к инициативе КНР.

Когда заработает комитет

Комитет создадут в первой половине года. Он будет контролироваться Министерством торговли, в ведении которого находятся внутренние и международные инвестиции и торговля, а также Министерством промышленности и информационных технологий. Координировать работу комитета будет Университет Цинхуа, самым известным выпускником которого является Си Цзиньпин, нынешний глава Китая.

Перспективы

Новосозданный комитет мог бы способствовать выделению средств на создание в Китае производственных или исследовательских площадок зарубежных компаний, а также приобретение китайскими компаниями профильных активов за пределами страны.

Китайские учебные заведения планируют проводить обучение специалистов для реализации подобных инициатив, а власти страны заявили о планах по привлечению финансов от местных компаний, не полагаясь лишь на государственное субсидирование.