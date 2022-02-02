С 1 февраля каналы «Суспільного радіо» начали вещание на девяти новых частотах.

«Українське радіо»

«Українське радіо» — самая большая FM-сеть и самое популярное разговорное радио страны со среднесуточным охватом почти миллион радиослушателей. В Киеве вещает на частоте 105 FM.

Новые частоты:

г. Кременчуг Полтавской области на частоте 100,9 FM, мощностью 1,0 кВт. Ранее трансляция этого радиоканала проходила каждый второй день, но теперь она будет непрерывной, то есть 24 часа в течение 7 дней недели.

с. Великий Мытник Винницкой области на частоте 96,2 FM. Это также обеспечивает устойчивый прием в соседнем городе Хмельник и близлежащих к нему громадах.

«Радіо Промінь»

«Радіо Промінь» — первое музыкальное радио Украины, вещает 24 часа в сутки. 60% контента канала составляет украинская музыка, 40% — программы на актуальные политические, экономические, культурно-художественные темы. В Киеве вещает на частоте 97,2 FM.

Новые частоты:

г. Одесса – 88,5 FM (мощностью 1,0 кВт);

г. Сумы – 91,3 FM;

г. Краматорск Донецкой области – 100,3 FM (0,5 кВт);

г. Нежин на Черниговщине – 102,2 FM (0,5 кВт);

пгт Народники Житомирской области – 98,1 FM.

В городе Ахтырка Сумской области 99,6 FM увеличена мощность передатчика от 0,2 кВт до 0,5 кВт.

«Радіо Культура»

В эфире «Радіо Культура» – ​​музыка от лучших исполнителей страны и мира, радиотеатр, поэзия и проза устами авторов, а также новости культурной жизни. В Киеве вещает на частоте 97,6 FM.

Новые частоты:

г. Белая Церковь Киевской области на частоте 106,2 FM;

пгт Емильчино Житомирской области на частоте 97,1 FM.

«Начало вещания сразу на 9 новых частотах по всей территории Украины в очередной раз предоставит еще большему количеству населения Украины возможность получать актуальную и достоверную информацию. Учитывая современную геополитическую ситуацию в стране, радио предоставляет доступ к важнейшим событиям и их анализу не только через интернет, но и благодаря построенной FM-сети всех трех каналов Общественного радио. Для нашей команды это уже привычная работа по анализу потребностей аудитории в разных регионах страны, с учетом которых каждый новый населенный пункт получит идеально подобранный региональный контент вместе с освещением наиболее важных национальных вопросов, новостей и событий во всех сферах социальной, политической и культурной жизни страны», – отметил член правления, ответственный за платформу радио Дмитрий Хоркин.

Узнать FM-частоты в других городах можно по ссылке. Все каналы «Суспільного радіо» можно прослушивать в мобильном приложении suspilne.radio.