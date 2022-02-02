ТОП-5 сервисов виртуальных номеров для приема СМС

Ведение бизнеса через социальные сети требует использования большого количества рекламы. При этом раз за разом вводятся ограничения по использованию контента. Так, например, в Facebook запрещена реклама криптовалют, быстрых кредитов, различных БАДов и некоторых других товаров. При обнаружении подобного контента страничка просто отправляется в бан и приходится регистрировать новую. Чуть менее драматично дело обстоит с ВК, однако и так ситуация движется в том же направлении. При этом возникает вопрос: где взять столько телефонных номеров, чтобы раз за разом регистрировать новую страничку, обходя ограничения. Выходом становятся сервисы виртуальных номеров, предоставляющие свои мощности в аренду или постоянное пользование.

Зачем нужны виртуальные номера

Специальные сервисы, предлагающие услугу использования виртуального номера для приема SMS, актуальны в том случае, если нужно зарегистрировать новый аккаунт в социальных сетях, а собственного номера оказывается недостаточно или использовать его не хочется. Такой номер полезен, когда:

нет желания «светить» личный номер в разговорах с другими людьми;

хочется увеличить свои шансы при участии в розыгрыше или акции, где идентификатором служит номер телефона;

появляется надобность в регистрации большого числа аккаунтов в соцсетях, на торговых площадках или досках объявлений.

Вариантов можно придумать много, но суть остается той же – использование нового, анонимного номера телефона, на первый взгляд никак не связанного с конкретным человеком.

Как это работает

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо для начала получить виртуальный номер. От обычного он отличается тем, что физическая sim-карта тут не используется, а сообщения приходят не на сам смартфон, а в личный кабинет, зарегистрированный в выбранном сервисе. После этого сообщение передается пользователю по выбранному каналу связи – на e-mail, URL-адрес или на мобильный. Все сообщения и коды доступа обычно приходят мгновенно, но в некоторых случаях возможна задержка до 5 минут – все зависит от провайдера.

По факту пользователь не видит никакой разницы и не ощущает неудобств. Просто при регистрации он вводит не личный номер телефона, а тот, что зарегистрирован через виртуальный сервис.

Виртуальный номер часто предлагается в аренду на несколько дней, часов или даже минут, также имеется возможность выкупить его в постоянное пользование – тут все зависит от того, для чего именно он приобретается.

В интернете предлагается множество бесплатных виртуальных номеров, но они подходят не для всех задач. Нет никакой гарантии, что номером уже не воспользовался кто-то еще, да и доступ к такому номеру будет утрачен сразу же после однократного использования. Намного выгоднее пользоваться платными сервисами, предоставляющими услугу. Здесь вам предложат уникальные, ранее не использованные номера, а для разных задач действуют разные тарифы. Стоимость аренды номера начинается от нескольких центов и заканчивается в районе 50 долларов – все зависит от региона покрытия, ведь купить подобный номер можно в любой стране мира.

Топ-5 сервисов фейковых номеров для SMS

Поскольку сервисов, предоставляющих такую услугу, немало, стоит воспользоваться коротким рейтингом надежности, в который входят наиболее популярные варианты. В него вошли пять наиболее популярных и широко используемых сервиса, каждый из которых имеет свои особенности:

Sms-reg.com

Пятое место занимает один из наиболее старых и надежных сервисов, оказывающих такую услугу. Еще не так давно он лидировал в подобных хит-парадах, но сегодня его потеснили более молодые и успешные компании. Сегодня ценовая политика сервиса оставляет желать лучшего, но тем, кто доверяет исключительно «патриархам» рынка, он может показаться подходящим.

Onlinesim.ru

Этот сервис занимает четвертую строчку рейтинга благодаря тому, что здесь доступно бесплатное использование аж 6 виртуальных номеров. Это достаточно популярный сайт со средней ценовой политикой, зависящей от региона использования и цели аренды номера. Негативным моментом тут является довольно сложная процедура регистрации, предполагающая подтверждение личности. Мало кто станет тратить на это время только для того, чтобы получить виртуальный номер. Кроме того, некоторые пользователи жалуются на длительное ожидание смс, которая иногда приходит в тот момент, когда это уже и не нужно.

Smsc.ru

Третье место в рейтинге – популярный сервис, предоставляющий бесплатные номера для sms, а также оказывающий услуги SIM- хостинга на платной основе. Последняя технология позволяет принимать сообщения от ботов, платежных и других интернет-сервисов, банков. Тарифы на платные услуги приемлемые, а в ежемесячный пакет обслуживания входит 20 тыс. бесплатных входящих смс.

Sms-man.ru

Этот сервис занимает вторую строчку хит-парада, благодаря тому, что предлагаемые номера подходят для регистрации на любой площадке. Сервис охватывает многие страны, а пополнять депозит можно не только в традиционной валюте, но и в крипте. Регистрация несложная и не связана с длительным подтверждением личности.

Freezvon

Это лучший на сегодняшний день сервис, предоставляющий номера для получения смс. На Freezvon возможна не только покупка, но и аренда номера на короткий срок. При подписке более чем на 3 месяца предлагаются дополнительные скидки. Сервис работает с виртуальными номерами по всему миру, а переадресация любого количества сообщений на URL-адрес или электронную почту абсолютно бесплатна. Используя виртуальный номер, можно не только получать, но и отправлять SMS c применением CallerID, что позволит адресатам видеть, откуда именно пришло сообщение.

Сервис имеет отличную репутацию и пользуется доверием огромного числа пользователей по всему миру. Гибкая ценовая политика, круглосуточная служба поддержки и простая регистрация делают компанию Freezvon лидером на рынке услуг IP-телефонии. Это надежный сервис, охватывающий более 120 стран мира и уже более 10 лет радующий клиентов качеством своих услуг.