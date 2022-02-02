Space Micro будет разрабатывать систему лазерной связи «Воздух-Космос» для AFWERX

Компании Space Micro удалось получить контракт в рамках программы AFWERX от ВВС США, который предусматривает разработку системы лазерной связи «Воздух-Космос».

Компания Space Micro предлагает коммерческие продукты для лазерной связи, которые решают различные проблемы, возникающие в процессе установки связи «Воздух-Космос», — главным образом, проблемы, вызванные нестабильностью атмосферы Земли.

В настоящее время компания работает над проектом Deformo, предусматривающим разработку блока лазерной связи «Воздух-Космос», который можно устанавливать на различных летательных аппаратах военно-воздушных сил. Также компания сотрудничает с Rhea Space Activity (RSA) и Университетом Джона Хопкинса (JHU) для разработки адаптивного оптического решения, в котором используются деформируемые зеркала, необходимые для беспрепятственной передачи лазерного сигнала, в том числе и во время турбулентности.

«Этот первый этап обеспечит обратную связь для создания научной и инженерной инфраструктуры, необходимой для формирования цепочки оптической связи между бортовой аппаратурой и геостационарными спутниками связи», — отметил исполнительный председатель Space Micro Дэйв Стробел. «Цель создания Deformo состоит в том, чтобы дать пилотам наших самолётов-невидимок возможность безопасно общаться между собой во время проведения важных операций, не выдавая при этом своего местоположения».

Space Micro и команда могут начать поиск клиентов среди ключевых заинтересованных сторон в среде ВВС и космических сил США. Также они планирует продемонстрировать, каким образом такая возможность сможет вписаться в структуру обороны США и в более широкую космическую среду страны. Финансовые условия контракта не разглашаются.