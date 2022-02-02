Space Micro будет разрабатывать систему лазерной связи «Воздух-Космос» для AFWERX

Компании Space Micro удалось получить контракт в рамках программы AFWERX от ВВС США, который предусматривает разработку системы лазерной связи «Воздух-Космос».

Компания Space Micro предлагает коммерческие продукты для лазерной связи, которые решают различные проблемы, возникающие в процессе установки связи «Воздух-Космос», — главным образом, проблемы, вызванные нестабильностью атмосферы Земли. 

В настоящее время компания работает над проектом Deformo, предусматривающим разработку блока лазерной связи «Воздух-Космос», который можно устанавливать на различных летательных аппаратах военно-воздушных сил. Также компания сотрудничает с Rhea Space Activity (RSA) и Университетом Джона Хопкинса (JHU) для разработки адаптивного оптического решения, в котором используются деформируемые зеркала, необходимые для беспрепятственной передачи лазерного сигнала, в том числе и во время турбулентности.

«Этот первый этап обеспечит обратную связь для создания научной и инженерной инфраструктуры, необходимой для формирования цепочки оптической связи между бортовой аппаратурой и геостационарными спутниками связи», — отметил исполнительный председатель Space Micro Дэйв Стробел. «Цель создания Deformo состоит в том, чтобы дать пилотам наших самолётов-невидимок возможность безопасно общаться между собой во время проведения важных операций, не выдавая при этом своего местоположения».

Space Micro и команда могут начать поиск клиентов среди ключевых заинтересованных сторон в среде ВВС и космических сил США. Также они планирует продемонстрировать, каким образом такая возможность сможет вписаться в структуру обороны США и в более широкую космическую среду страны. Финансовые условия контракта не разглашаются.

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Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.