Компания Sony использует технологию Blu-ray для передачи данных из стратосферы в космос на скорости 446 мбит/сек

Sony Computer Science Laboratory (CSL) и Japan Space Agency (JAXA) провели эксперимент по передаче данных из стратосферы в космос, а также обратно. Результат эксперимента называют многообещающим, поскольку исследователям удалось передать файл со скоростью 446 мбит/ сек.

Передача данных в космосе – задача не из простых, поскольку на её результат существенно влияют такие факторы, как расстояние, задержка, а также воздействие прямых солнечных лучей, которые в совокупности могут существенно ослабевать сигнал. Для решения этих проблем была создана организация Interplanetary Networking SIG, которая разработала технологию сети, нечувствительной к задержкам — Delay Tolerant Network (DTN). Данная технология должна обеспечить высокую производительность работы сети вне зависимости от каких-либо проблем в космосе. В частности, DTN решает проблему исчезновения сетевых узлов, не разрывая соединение в случаях, когда пакетам требуется более длительное время для достижения необходимой цели.

JAXA и Sony CSL поставили перед собой задачу – смоделировать работу сети DTN при передаче данных из стратосферы на низкую околоземную орбиту через оптический канал связи. Организации не предоставили подробную информацию, касающуюся эксперимента, однако, сообщили о том, что для передачи данных была использована технология, известная как Упреждающая коррекция ошибок (Forward Error Correction, FEC), метод лазерного считывания, заимствованный из технологии Bluray. Технология FEC уже задействовалась в космосе в рамках эксперимента, получившего название Малый Оптический Канал для Международной Космической Станции. В рамках данного эксперимента в марте 2020 года между Землёй и МКС была проложена линия связи, обеспечивающая передачу данных на скорости 100 мбит/сек.

Впрочем, результат нового эксперимента оказался лучшим. JAXA и Sony CSL смогли достичь скорости передачи данных в 446 мбит/сек. Организации видят будущее систем доступа к интернету в космосе в использовании спутников и терминалов связи на низкой околоземной орбите или же непилотируемых летательных аппаратов, передающих данные из стратосферы.

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Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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