Компания Sony использует технологию Blu-ray для передачи данных из стратосферы в космос на скорости 446 мбит/сек

Sony Computer Science Laboratory (CSL) и Japan Space Agency (JAXA) провели эксперимент по передаче данных из стратосферы в космос, а также обратно. Результат эксперимента называют многообещающим, поскольку исследователям удалось передать файл со скоростью 446 мбит/ сек.

Передача данных в космосе – задача не из простых, поскольку на её результат существенно влияют такие факторы, как расстояние, задержка, а также воздействие прямых солнечных лучей, которые в совокупности могут существенно ослабевать сигнал. Для решения этих проблем была создана организация Interplanetary Networking SIG, которая разработала технологию сети, нечувствительной к задержкам — Delay Tolerant Network (DTN). Данная технология должна обеспечить высокую производительность работы сети вне зависимости от каких-либо проблем в космосе. В частности, DTN решает проблему исчезновения сетевых узлов, не разрывая соединение в случаях, когда пакетам требуется более длительное время для достижения необходимой цели.

JAXA и Sony CSL поставили перед собой задачу – смоделировать работу сети DTN при передаче данных из стратосферы на низкую околоземную орбиту через оптический канал связи. Организации не предоставили подробную информацию, касающуюся эксперимента, однако, сообщили о том, что для передачи данных была использована технология, известная как Упреждающая коррекция ошибок (Forward Error Correction, FEC), метод лазерного считывания, заимствованный из технологии Blu—ray. Технология FEC уже задействовалась в космосе в рамках эксперимента, получившего название Малый Оптический Канал для Международной Космической Станции. В рамках данного эксперимента в марте 2020 года между Землёй и МКС была проложена линия связи, обеспечивающая передачу данных на скорости 100 мбит/сек.

Впрочем, результат нового эксперимента оказался лучшим. JAXA и Sony CSL смогли достичь скорости передачи данных в 446 мбит/сек. Организации видят будущее систем доступа к интернету в космосе в использовании спутников и терминалов связи на низкой околоземной орбите или же непилотируемых летательных аппаратов, передающих данные из стратосферы.