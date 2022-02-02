Современный мир трудно представить без мобильной связи и интернета. Каждый из нас желает круглосуточно быть на связи. Именно поэтому мы решили проанализировать тарифы на мобильную связь в Украине, использовав аналитические исследования Prostobank.ua. По данным сервиса в нашей стране можно воспользоваться услугами таких мобильных операторов: Vodafone (МТС Украина – предлагает 14 тарифных пакетов), ТриМоб (3Mob, Утел – 5 пакетов для абонентов), Интертелеком Украина (InterTelecom – 3 пакета), PEOPLEnet (Пиплнет – 2 пакета), Киевстар (Kyivstar – 13 тарифных пакетов), lifecell (Лайф селл – 74 пакета). Рассмотрим более подробно, какие условия предлагает оператор Водафон.

Какие тарифы предлагает Vodafone?

Согласно недавним исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» оператор Водафон предлагает своим абонентам 14 разных тарифных пакетов. Ознакомиться и сравнить все тарифные пакеты Vodafone можно на странице. Минимальная стоимость пакета – 50 грн. за 30 дней, в рамках обслуживания пакета Device S можно пользоваться 500 МБ интернета, а также бесплатными 100 смс.

Самый дорогой тариф Водафон — ULTRA VIP. Пакет стоит 1500 грн. на 30 дней, воспользоваться услугами могут контрактные абоненты. В рамках пакета – безлимитный интернет и безлимитные звонки по Украине, а также 2500 бесплатных SMS.

Кроме того, оператор предлагает такие тарифные пакеты:

Device M – 100 грн. на 30 дней.

Joice – 120 грн. на 28 дней.

SuperNet Start – 125 грн. на 28 дней.

RED M – 130 грн. на 30 дней.

Vodafone Device 4G – 130 грн. на 30 дней.

Device L – 160 грн. на 30 дней.

SuperNet Pro – 180 грн. на 28 дней.

RED L – 180 грн. на 30 дней.

RED XL – 250 грн. на 30 дней.

SuperNet Unlim – 260 грн. на 28 дней.

Red XXL – 350 грн. на 30 дней.

ULTRA – 600 грн. на 30 дней.

То есть, благодаря большому выбору тарифных пакетов каждый может подобрать наиболее подходящий. Ответы на популярные вопросы (как позвонить оператору, как отключить ту или иную услугу), контакты офисов оператора Водафон смотрите здесь.

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