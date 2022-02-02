500 Мбит/с за 500 долларов в месяц: SpaceX представила премиум-подписку на спутниковый интернет Starlink

При выборе пакета Starlink Premium придётся отдать 2,5 тысячи долларов за антенну и ежемесячно платить еще 500 долларов, сообщает The Verge.

Что произошло

SpaceX презентовала премиальный пакет подписки на свой спутниковый интернет Starlink. В него включена более крупная и мощная антенна, способная обеспечивать скорость приёма данных от 150 до 500 Мбит/с c уровнем задержек от 20 до 40 мс.

Обычный пакет спутникового интернета Starlink предлагает скорость приёма от 50 до 250 Мбит/с с задержками от 20 до 40 мс. Премиальная версия сервиса также предлагает вдвое большую исходящую скорость — от 20 до 40 Мбит/с против 10–20 Мбит/с у обычной подписки.

Вместе с повышенной скоростью Starlink также обещает более стабильное подключение для премиум-пакета при плохих погодных условиях и круглосуточный приоритетный доступ к сервису техподдержки.

Стоимость премиум-пакета

Если базовый пакет Starlink предлагается по цене в 499 долларов за оборудование, плюс ежемесячная абонентская плата в размере еще 99 долларов, то при выборе пакета Starlink Premium придётся отдать 2,5 тысячи за антенну и платить ежемесячно 500.

Когда стартует подключение

Поставки оборудования для подключения премиального пакета услуг Starlink начнутся во втором квартале текущего года. Заинтересованным пользователям уже предложили оставить депозит в размере 500 долларов за премиальную тарелку. будущими и основными клинентами Starlink в первую очередь видити небольшие офисы, магазины, а также административных пользователей.