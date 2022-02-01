В DVB Project и 5G Media Action Group (5G-MAG) проанонсировали формирование рабочей группы, которая должна будет сосредоточиться на вопросах будущей трансляции телевизионного контента через 5G.

В центре внимания рабочей группы будет обсуждение коммерческих требований к трансляции DVB-I через 5G, которые недавно были официально опубликованы DVB. Группа также рассмотрит промежуточные результаты 5G-MAG в сфере разработки архитектур 5G, поддерживающих одноадресный, многоадресный и широковещательный режимы дистрибуции аудиовизуальных услуг.

Первоочередная задача рабочей группы будет состоять в упорядочивании вариантов использования и коммерческих требований для DVB-I в сетях 5G и формировании чёткого набора правил.

В группе заявили, что также смогут предоставить рекомендации для работы 5G-MAG над программным обеспечением с открытым исходным кодом в рамках вариантов использования и требований для дистрибуции DVB-I через 5G.