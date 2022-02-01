В DVB Project и 5G Media Action Group (5G-MAG) проанонсировали формирование рабочей группы, которая должна будет сосредоточиться на вопросах будущей трансляции телевизионного контента через 5G.
В центре внимания рабочей группы будет обсуждение коммерческих требований к трансляции DVB-I через 5G, которые недавно были официально опубликованы DVB. Группа также рассмотрит промежуточные результаты 5G-MAG в сфере разработки архитектур 5G, поддерживающих одноадресный, многоадресный и широковещательный режимы дистрибуции аудиовизуальных услуг.
Первоочередная задача рабочей группы будет состоять в упорядочивании вариантов использования и коммерческих требований для DVB-I в сетях 5G и формировании чёткого набора правил.
В группе заявили, что также смогут предоставить рекомендации для работы 5G-MAG над программным обеспечением с открытым исходным кодом в рамках вариантов использования и требований для дистрибуции DVB-I через 5G.
Председатель 5G-MAG Антонио Арсидиаконо сказал: «5G-MAG взяла на себя миссию объединить отрасль медиа и отрасль ИКТ для поддержки внедрения мультимедийных услуг в системах 5G. В основе нашей деятельности лежит поддержка провайдеров услуг и поставщиков контента для получения доступа к мощной, но сложной платформе дистрибуции 5G. Объединение наших усилий с DVB Project для предоставления телевизионных услуг на основе DVB-I или DVB-DASH – естественный шаг на пути к расширению возможностей 5G для медиа».