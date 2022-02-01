5G
Фото: Triklopodia

В DVB Project и 5G Media Action Group (5G-MAG) проанонсировали формирование рабочей группы, которая должна будет сосредоточиться на вопросах будущей трансляции телевизионного контента через 5G.

В центре внимания рабочей группы будет обсуждение коммерческих требований к трансляции DVB-I через 5G, которые недавно были официально опубликованы DVB. Группа также рассмотрит промежуточные результаты 5G-MAG в сфере разработки архитектур 5G, поддерживающих одноадресный, многоадресный и широковещательный режимы дистрибуции аудиовизуальных услуг.

Первоочередная задача рабочей группы будет состоять в упорядочивании вариантов использования и коммерческих требований для DVB-I в сетях 5G и формировании чёткого набора правил.

В группе заявили, что также смогут предоставить рекомендации для работы 5G-MAG над программным обеспечением с открытым исходным кодом в рамках вариантов использования и требований для дистрибуции DVB-I через 5G.

Председатель 5G-MAG Антонио Арсидиаконо сказал: «5G-MAG взяла на себя миссию объединить отрасль медиа и отрасль ИКТ для поддержки внедрения мультимедийных услуг в системах 5G. В основе нашей деятельности лежит поддержка провайдеров услуг и поставщиков контента для получения доступа к мощной, но сложной платформе дистрибуции 5G. Объединение наших усилий с DVB Project для предоставления телевизионных услуг на основе DVB-I или DVB-DASH – естественный шаг на пути к расширению возможностей 5G для медиа».

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Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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