Сегодня, 31 января Хозяйственный суд города Киев обязал Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рассмотреть заявление Сети Ланет, в котором провайдер указывает на антиконкурентные действия со стороны четырех крупнейших медиагрупп.

История вопроса

В марте 2021 года в Сети Ланет публично заявили о давлении со стороны четырех крупнейших медиагрупп. В частности, на официальном сайте провайдера говорилось о получении сообщения о расторжении договоров от Николая Фаенгольда, коммерческого директора StarLight Digital. Далее письма «счастья» практически одновременно пришли от Медиа Группа Украина, 1+1 media и Inter Media Group.

Первый звонок Сети Ланет поступил после запуска акции «Лютый Гиг», которая по стоимости не соответствовала «требованиям» медиагрупп.

«Используя давление на провайдеров своей согласованной позицией медиагруппы «отжимают» все больше и больше средств за права на ретрансляцию, занимающие уже ненормально большую долю в структуре расходов провайдеров. С другой стороны, создают условия для развития собственных сервисов, что препятствует действию рыночных принципов и сдерживает неудобных игроков», — комментировали в Ланет.

Судебные разбирательства

В августе 2021 года Антимонопольный комитет Украины отказался принимать

решение по заявлению Сети Ланет, в котором компания указывает на

антиконкурентные действия со стороны четырех крупнейших украинских

медиагрупп — Медиа Группа Украина, StarLightMedia, 1+1 media и Inter Media

Group. Сеть Ланет решила обжаловать это в суде, потому что в компании

считают, что такие действия являются уклонением от прямой обязанности

комитета.

В январе 2022 года Хозяйственный суд Киева подтвердил это. Он рассмотрел

все имеющиеся в деле доказательства и признал действия АМКУ

противоправными. Своим решением суд обязал комитет выполнять свою

работу и рассмотреть жалобу Сети Ланет на злоупотребление монопольным

положением медиагруппами.