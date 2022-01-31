Сначала устанавливали антенны, а потом основали компанию по продаже спутникового оборудования и собственный бренд: история директора SAT SYSTEMS Влада Бойко
Представьте, вы находитесь на высоте 16-этажного дома. Лицо каждую секунду обдувает холодным ветром, а руки замерзли настолько, что перестают слушаться. Вокруг ни души – люди, машины, вся бурлящая и кипящая жизнь где-то внизу. Что чувствуете? Страх? Одиночество? Желание поскорее спуститься вниз?
В один из зимних дней 1999-го года парень на крыше выполнял очередной заказ по установке антенн. Погодные условия не самые приятные, да и работа не из легких, но единственное чувство, которое он ощущал – это счастье. Счастье от того, что у него наконец-то есть любимая работа, друзья и по совместительству коллеги, которых с ним объединяет одна общая цель – создать успешный и прибыльный бизнес.
Директор SAT SYSTEMS Влад Бойко поделился с нами советами, как преодолеть путь от установщика антенн до директора фирмы, создать успешный бренд и потом отбиваться от китайских подделок, переехать из подвального помещения в комфортный офис и собрать команду мечты.
Армейская закалка
Наверное, все началось с армии. Там я занимал должность заместителя командира взвода. В подчинении было 20 человек. Пожалуй, оттуда я взял первый опыт организации и управления, которым пользуюсь до сих пор.
На гражданку возвращался старшиной – это самое высокое звание, которое может получить срочник. Вернулся, как на другую планету. Сверстники заканчивают институты, параллельно работают, у кого-то уже семьи появились. Да и техника развивалась – появились телефоны, первые мессенджеры и так далее.
Все вокруг мельтешит и пролетает, как в ускоренной перемотке, а посередине всего этого стою я – весь такой красивый, в военной форме, при погонах – и понятия не имею, что дальше делать.
С деньгами на тот момент, мягко говоря, было не очень. Жил с мамой, бабушкой и сестрой в двухкомнатной квартире. Родители развелись, когда я еще был подростком – отец особо не помогал. И я начал срочный поиск работы.
Устроился на мойку машин, работал в ночную смену. Холодно, мокро, постоянные крики – для меня это был шок. Не так представлялась идеальная работа. Уже в первый рабочий день я ушел. Понял, что лучше искать работу по интересам и специальности.
Технические наклонности
В школьные годы я увлекался радиоэлектроникой, ходил с друзьями в радиокружок – паяли разные устройства, а если они еще начинали работать после этого – радовались невероятно. В 16 лет я собрал свой первый компьютер – ZX Spectrum на процессоре Z80. Сейчас, возможно, для кого-то это дело обыденное – любой школьник соединит платы разъемами и прикрутит винтами. Но тогда мы паяли микросхемы, собирали все по деталям на плате с нуля, настраивали.
В 1998 году я закончил Запорожский колледж радиоэлектроники. Получил диплом младшего специалиста по производству электронно-вычислительной техники. Навсегда запомнил практику на заводе «Радиоприбор», который к тому времени находился в состоянии полураспада. Мрачное зрелище. Люди по звонку заходят на закрытую территорию, целый день слоняются из угла в угол, демонстрируя видимость работы, и периодически выходят покурить. Вечером по звонку уходят, проходя жесткий контроль – чтобы ничего не вынесли. Наверное, это были самые бессмысленные две недели в моей жизни. Так что завод я не рассматривал однозначно.
Очень маленькая, но гордая компания
В ноябре 1999 года мои скитания прервал звонок от друга одноклассника. Мол, есть фирма, занимается компьютерами, там ищут работника. Как оказалось, сотрудника ищет находящаяся в том же помещении, только начинающая свой путь, другая маленькая компания. На тот момент она даже не имела названия и там трудились 4 человека. Основное занятие – установка спутниковых антенн.
В те годы телевизионные каналы можно было пересчитать на пальцах одной руки, каналы в ДМВ-диапазоне только набирали обороты, а про интернет-телевидение даже речи не шло. А вот спутниковое ТВ было прорывом в этом мире.
Собеседование было не долгим. Проводил его Александр Щегарев, основатель компании и идейный вдохновитель. В двух словах – кто, откуда, где учился. Запомнился вопрос: «Высоты боишься?». Я, не задумываясь, ответил: «Нет!». Мол, высота мой дом родной! Конечно, это было не так. Я понятия не имел о какой высоте идет речь и зачем мне ее бояться. Мне было 20 лет и мне нужна была работа. Потом стандартное – «Спасибо, мы тебе перезвоним». И... перезвонили.
Первый год работал помощником установщика. Выездов много, клиенты разные. Главное правило – качество работы. Делай так, чтобы не возвращаться и не переделывать.
Историй, связанных с чердаками и крышами – море. Скажу, что к высоте привыкаешь, и в какой-то момент становится все равно: стоишь ты на парапете на 2-м этаже или на 16-м. Были, конечно, и курьезные случаи. Сейчас вспоминаю с улыбкой, но тогда было не до смеха.
Как-то проводили кабельную разводку. Дом огромный, клиент серьезный. В 2000-х спутниковое телевидение было недешевым удовольствием, поэтому в основном заказчики были людьми непростыми. Дом на стадии постройки, а мы проводим кабель по потолку. Сверлим отверстия, забиваем клипсы. И из одного внезапно как хлынет вода! Напарник мой стоит с квадратными глазами, а в голове у нас мысли – вероятнее всего пробили трубу, которую проложили между перекрытиями. Представили на какие деньги мы попали и все рассказали прорабу. Счастью нашему не было предела, когда тот ответил: «А, ребят, так это нормально. В процессе стройки дождевая вода заполнила пустоты в плитах. Подождите немного, она стечет и все!».
Еще один случай произошел на чердаке старого трехэтажного дома. Помещение было настолько древним и жутким, что можно было бы снимать фильм ужасов. Паутина, вековая пыль на деревянных брусах, летучие мыши и все такое. Понимал, что мне нельзя здесь даже пораниться – мало ли какая зараза тут живет. В итоге, проводя кабель на этом чердаке, я случайно сбил огромный слой пыли, наверное, времен революции 1917 года, который упал мне прямо в рот. Я, конечно, человек не брезгливый, но это было слишком. Думаю, ну все, жить мне осталось два дня. Шутки-шутками, но прививку от столбняка после этого случая сделал.
Я не волшебник, а только учусь
В детстве всегда любил рисовать и делал это неплохо. В школе все стенгазеты и призовые места на выставках были мои. Да и в армии меня «мучили» просьбами что-то изобразить для газет.
Понимал, что эти навыки могут пригодиться в будущей работе. Компания только набирала обороты – ни названия, ни логотипа, ни корпоративного стиля по-прежнему не было. Это был мой шанс проявить себя и помочь общему делу.
Я занял деньги у компании в счет будущей зарплаты и пошел учиться на курсы дизайна. Нужно отдать должное моему руководителю – что выслушал и поверил в меня тогда. Я, помощник установщика, пошел учиться на дизайнера. Странно, не правда ли?
Целый год я совмещал работу и учебу. Закончил курс с отличием. Он был достаточно серьезным – изучали основы живописи, анатомию, цветоведение, психологию восприятия, основы композиции, правила дизайна и, конечно же, компьютерные графические программы Photoshop и Illustrator. После, как оказалось, зная базу, можно самостоятельно разобраться и в программах по видеомонтажу, Flash-анимации и т. д. На 3D-графику пришлось учиться дополнительно.
Старый добрый Москвич
Спустя некоторое время мы поняли, что зарабатывать можно не только на установках, но и на продаже спутникового оборудования. Тема была перспективная, но возникла необходимость в отправке товара в другие города.
Новой почты или других служб доставки на то время не было. Отправлять товар приходилась поездами или автобусами, договариваясь с перевозчиками.
Я взял эту обязанность на себя, тем более у деда в гараже простаивал автомобиль «Москвич 2140». Вместе с ним мы прошли (или проехали) огонь, воду и медные трубы. До сих пор считаю, что личный автомобиль в тот момент дал мне скачок, возможность брать ответственность за выполнение определенного фронта задач для всеобщего блага и развития компании.
После, я продавал его со слезами на глазах. В любом случае, старый добрый «Москвич» навсегда останется в моем личном «Зале славы».
Так появился SAT SYSTEMS
В 2002 году мы отделились от компьютерной фирмы и переехали из комнаты в подвале… в другой подвал. Но! Это уже был наш собственный подвал, полностью наш.
Я на то время уже работал менеджером – принимал заказы и работал с розничными клиентами, параллельно рассекая пространство и время на белом «Москвиче». И, наконец, настало время создания собственного логотипа, названия и корпоративного стиля. Другими словами настал мой звездный час. Название компании обсуждали коллегиально. Сошлись на Satellite Systems – Спутниковые системы. SAT SYSTEMS. Тогда же утвердили логотип и бело-зеленые цвета бренда, ну и начали создание разнообразных рекламных материалов. Потом зарегистрировали OOO «САТ СИСТЕМС», а на собрании коллектива мне предложили должность директора.
Обороты компании увеличивались. На тот момент, мы уже вышли на зарубежных поставщиков и занялись собственным импортом. Работы много, свободного времени нет: продажи, рекламные макеты, «перешивка» (замена программного обеспечения) тюнеров. Работали днем и ночью.
Собственный бренд
В 2004 году популярность спутникового ТВ взлетела еще больше. Учитывая наш опыт в выборе качественного оборудования у производителей, совместной доработке его в процессе производства до идеального состояния, было принято решение завозить оборудование под собственным брендом. Раз уж наш вклад в производство и разработку становился все больше – почему нет?
Для названия бренда я набросал 15 вариантов. Логика была стандартная – первый и второй слог из разных английских слов. Варианты, конечно, не с потолка были взяты, а из всего, что касалось тематики космоса, астрономии, электроники и вспомогательных красивых слов. Выглядело это примерно так: Sky, Box, Fly, Dream, Tech, Vision, Sun, Sunset, Net, Open, Line, Cube, Flash, Sat, Top, Up и так можно до бесконечности. В итоге смешиваем и получается: Skybox, Dreamsat, Opensky, Skynet, Flytech, Topline и т.д.
Сидели мы с нашим генеральным директором Александром Щегаревым, внимательно вглядываясь сквозь табачный дым в этот набор букв и слов, и тут он, видимо поняв логику и принцип происходящего, предлагает вариант, которого не было в списке: «А что если «OPEN-BOX?». Поняли – это то, что нужно.
Дальше утвердили графическое изображение логотипа. Все, что касалось дизайна – логотипов, рекламных материалов, выставочных стендов, упаковки – все проходило дальше через меня.
Первые подделки
Самый главный результат и оценка нашей работы – это появление китайских подделок на бренд OPENBOХ. Популярность наших спутниковых ресиверов вышла на новый уровень – только ленивый китаец не хотел их выпускать у себя на фабрике.
Все бы ничего, но подделки начали появляться на внутреннем рынке в Украине. Это влияло на продажи нашего оборудования, плюс ко всему подделки были не качественные по комплектующим, что в итоге могло подпортить имидж бренда. Нужно было с этим бороться.
26 апреля 2006 года считается официальным днем рождения OPENBOX. Мы зарегистрировали торговую марку. Также подали в патентное бюро промышленные образцы (внешний вид и дизайн передних панелей ресиверов). Это дало возможность компании бороться в правовом поле с импортерами и реализаторами контрафактной продукции. Также получили патент на бренд в странах Балтии, Беларуси и России.
Дальше началась работа в юридической плоскости: аресты, суды, конфискации… Не самое приятное дело, конечно, но мы отбили желание у многих завозить OPENBOX неизвестного происхождения. На имидж бренда подделки, конечно, оказали влияние. Иногда они были настолько схожими с оригиналом, что нам приходилось печатать разъяснительные инструкции с отличиями, клеить голографические защитные наклейки с надписью «оригинал». Покупатели, которые работали не с нами напрямую, а через звено наших дилеров уже путались – где официальное оборудование, а где контрафакт. Страх того, что имея на прилавке OPENBOX, ты можешь дождаться полицию с проверкой происхождения – принес свои плоды. Но этот этап мы прошли и вернули лояльность к бренду.
Сейчас в Китае OPENBOX до сих пор живет своей жизнью. На фабриках выпускаются какие-то непонятные модели со смешными названиями, а-ля «OPENBOX T3 3D Super Gold 777».
Обратная связь
Первый сайт www.sat.net.ua мы запустили, когда еще работали в подвальном помещении.
Позже, после получения торговой марки, запустили основной сайт www.openbox.ua. Все оборудование, которое когда-либо выпускалось под брендом OPENBOX – там. Есть подробные обзоры, которые тоже пишет Андрей. У него это круто получается. Через время заработали еще несколько дополнительных сайтов, также наши партнеры создавали сайты в других странах.
Появился и форум поклонников нашей торговой марки. На то время социальных сетей еще не было, а потребность обсудить модель, ее работу, недостатки, которые нужно устранить, появилась. Гуру в ведении форума был и есть Геннадий Стоянов. Он всегда был штабным офицером в нашей компании со времен подвала: принимал все звонки на себя, договаривался с клиентами, вел базу и т.д.
Вообще обязанности распределились сами по себе – каждый знал свой фронт работ и занимался тем, что у него получается лучше всего. Все мы были взаимозаменяемы по началу. Сейчас же, когда в компании 25 человек, каждый знает, над чем он работает и за что несет ответственность. Это как один большой организм.
Маркетинг – дело тонкое
С 2003 года мы начали активно участвовать в тематической выставке EEBC в Киеве. Презентовали новинки, общались, получали дополнительную обратную связь, учитывали пожелания клиентов. Потом были выставки в СНГ, ОАЭ и других странах.
Это был прекрасный опыт и школа коммуникации. Сам по себе я человек не публичный, больше творческий. Люблю слушать старый добрый блюз с потрескивающим дровами камином где-то на фоне. Вот мое идеальное место, где я могу сосредоточиться на главном. Не люблю пафосные и яркие мероприятия, где много людей. Но приходилось стоять в первых рядах, так сказать.
Каждая выставка – это, как отдельная маленькая битва, к которой тщательно готовились – реклама, буклеты, архитектура стенда, подготовка новинок для презентации, розыгрыши призов и много других закулисных дел. Три дня сражений (в хорошем смысле этого слова) и домой с победой!
Шли годы – мы разрабатывали новые модели, знакомились с производителями из Южной Кореи и Китая. Расширили модельный ряд, сформировали дилерскую сеть в Украине, России, странах Балтии и ЕС. Работали с сетями магазинов Comfy и Эльдорадо.
Мне всегда был интересен дизайн с точки психологии восприятия: что человек думает, глядя на макет, как он воспринимает, как читает, на чем останавливает свое внимание. И, к счастью, в те годы мне попала в руки книга Григория Трусова «Сами придут, сами купят». Там автор откровенно и с юмором рассказывает о разнообразных приемах, хитростях и уловках, используемых успешными компаниями в рекламе и маркетинге своих товаров и услуг. Прочитал я ее за вечер. Пожалуй, именно эта книга вдохновила меня на более активную работу в направлении акций.
Несмотря на то, что наш продукт был так популярен, мы начали, да и сейчас продолжаем устраивать различные акции, подогревая интерес потребителя. Разнообразные накопительные системы скидок, конкурсы, розыгрыши дорогих призов среди пользователей и дилеров ТМ OPENBOX.
В ногу со временем
С появлением высокоскоростного интернета спутниковое телевидение растворилось среди альтернативных источников информации. Сейчас посмотреть любимый канал можно с телефона, планшета, да с любого утюга… Антенны уходят на второй план, но наши Smart TV приставки с каждым годом набирают популярность. И это нормально, мир меняется.
Выставки тоже вымирают – зачем куда-то ехать, чтобы посмотреть новинку, если все можно увидеть в YouTube и почитать отзывы и комментарии?
Инструментов донесения информации стало намного больше, а вот потребителю выбрать из всего этого что-то нужное стало сложнее.
Естественно мы создали свой YouTube-канал с обзорами, группу в Facebook, Тelegram-канал OPENBOX NEWS, через который информируем наших пользователей о выходе новых моделей, планируемых разработках, рекомендуем различные полезные приложения.
Также зашли на основные популярные торговые площадки, такие как Rozetka, Алло, Prom и Эпицентр.
Наша команда все также горит своим делом. Главное, что лично я понял за все годы работы – учиться нужно всегда. Познавать что-то новое, внедрять, проявлять инициативу и не бояться брать на себя ответственность. И, конечно же, главное заниматься тем делом, которое приносит удовольствие и делает тебя счастливым.
ТЕКСТ Екатерина Даньшина
ВЁРСТКА Виталий Мосейчук
ПАРТНЁР ПУБЛИКАЦИИ
Компания SAT SYSTEMS – производитель мультимедийных и телевизионных приставок под брендом OPENBOX