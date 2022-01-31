Сначала устанавливали антенны, а потом основали компанию по продаже спутникового оборудования и собственный бренд: история директора SAT SYSTEMS Влада Бойко

Первый год работал помощником установщика. Выездов много, клиенты разные. Главное правило – качество работы. Делай так, чтобы не возвращаться и не переделывать.

Историй, связанных с чердаками и крышами – море. Скажу, что к высоте привыкаешь, и в какой-то момент становится все равно: стоишь ты на парапете на 2-м этаже или на 16-м. Были, конечно, и курьезные случаи. Сейчас вспоминаю с улыбкой, но тогда было не до смеха.

Как-то проводили кабельную разводку. Дом огромный, клиент серьезный. В 2000-х спутниковое телевидение было недешевым удовольствием, поэтому в основном заказчики были людьми непростыми. Дом на стадии постройки, а мы проводим кабель по потолку. Сверлим отверстия, забиваем клипсы. И из одного внезапно как хлынет вода! Напарник мой стоит с квадратными глазами, а в голове у нас мысли – вероятнее всего пробили трубу, которую проложили между перекрытиями. Представили на какие деньги мы попали и все рассказали прорабу. Счастью нашему не было предела, когда тот ответил: «А, ребят, так это нормально. В процессе стройки дождевая вода заполнила пустоты в плитах. Подождите немного, она стечет и все!».

Еще один случай произошел на чердаке старого трехэтажного дома. Помещение было настолько древним и жутким, что можно было бы снимать фильм ужасов. Паутина, вековая пыль на деревянных брусах, летучие мыши и все такое. Понимал, что мне нельзя здесь даже пораниться – мало ли какая зараза тут живет. В итоге, проводя кабель на этом чердаке, я случайно сбил огромный слой пыли, наверное, времен революции 1917 года, который упал мне прямо в рот. Я, конечно, человек не брезгливый, но это было слишком. Думаю, ну все, жить мне осталось два дня. Шутки-шутками, но прививку от столбняка после этого случая сделал.