Медиасервис MEGOGO пополнил свою аудиобиблиотеку: что послушать уже сегодня

На медиасервисе MEGOGO появилось четыре аудиокниги от современных украинских авторов.

Среди новинок: иронический нон-фикшн Ирэны Карпы «Як виходити заміж

стільки разів, скільки захочете», сборник биографий известных украинок от Катерины

Бабкиной и Марка Ливина «Сила дівчат», трогательная проза Фоззи «Червоні хащі» и

дебютный роман Глеба Гусева «Не святий». Три аудионовинки озвучили ее авторы: Ирэна Карпа, Фоззи и Глеб Гусев. Производством занималась команда MEGOGO Audio.

Аудиокниги доступны по всем подпискам в разделе «Аудио» через мобильное

приложение MEGOGO, а также на CarPlay или Android Auto.

В иронической аудиокниге «Як виходити заміж стільки разів, скільки захочете» Ирэна Карпа рассказывает реальные истории из ее жизни и друзей. Автор делится собственным опытом знакомств, рассказывает о романтических приключениях и о том, как построить крепкие отношения.

В аудиокниге авторов Катерины Бабкиной и Марка Ливина – «Сила дівчат: маленькі історії великих вчинків» – собраны рассказы о 50 выдающихся украинках, среди которых Екатерина Билокур, Леся Украинка, Лилия Пустовит, Лина Костенко, Ольга Харлан, София Яблонская и другие. Книга рекомендована для прослушивания с детьми.

Аудиоверсия романа Глеба Гусева «Не святий» – это история о молодом парне Артеме Щербакове, который переехал в Киев в поисках себя. Герой начинает вести дневник, адресованный отцу, с которым никогда не виделся.

А в центре сюжета аудиокниги «Червоні хащі» от Фоззи – жители дома престарелых, который стоит посреди леса возле Черкасс. Богдан Васильевич Ковтун, бывший школьный учитель, приезжает туда доживать век. И вдруг становится свидетелем и участником интриг, дружбы, вражды и замысловатых проделок.

Отметим, что печатные версии аудионовинок представлены издательствами #книголав и «Видавництвом Старого Лева». В настоящее время MEGOGO Audio сотрудничает со

следующими украинскими книгоиздателями: «Видавництвом Аннети Антоненко», ІРІО,

Discursus, «Видавництвом Старого Лева», Vivat, Meridian Czernowitz, «Ранок», «Чорні вівці», Книги-ХХІ, #книголав и другими.

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