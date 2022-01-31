Кольцевая лампа является неотъемлемым помощником, который испускает освещение направленного характера. Ее использование оправдано в том случае, если не хватает основного источника света. Купить кольцевую лампу предпочитают фотохудожники, видеооператоры, блоггеры, косметологи, визажисты, мастера маникюра и даже сотрудники медицины. Каковы преимущества такого светильника и как его выбрать, сейчас расскажем.

Преимущества кольцевого освещения

Такое устройство имеет ряд достоинств:

благодаря округлой форме прибор не проецирует тени и создает необычный игривый блеск человеческих глаз;

светильник источает яркое, равномерное свечение, которое делает человеческую кожу более совершенной, освещение удачно скрадывает любые недостатки;

прибор оснащен функцией регулирования теплоты света и его яркости;

маленькое энергопотребление делает изделие довольно экономичным;

длительный период эксплуатации.

К такому списку преимуществ следует добавить невысокую стоимость. Если вы находитесь в поиске именно такой лампы, воспользуйтесь сервисом OLX, где собрано много выгодных предложений от продавцов.

На что обратить внимание, выбирая светильник?

Круглые осветительные приборы каждый выбирает, основываясь на свои потребности, в соответствии с которыми следует придерживаться определенных критериев. Это может быть разновидность источника света и его мощность, диаметр кольца, наличие в комплекте дополнительных аксессуаров в виде съемных и гибких штативов, зеркала, а также держателя для смартфона.

Неоспоримым преимуществом будет, если осветительный прибор оснащен альтернативным источником питания в виде аккумуляторной батареи. Такое устройство легко можно брать на выезд и использовать на природе, где нет возможности подключиться к электросети. Наличие дисплея и пульта управления также упростят процесс эксплуатации. Возможно, некоторые опции и не понадобятся, но для профессионала они точно не будут лишними.