Во время рабочей поездки руководителей Минцифры, НКРЗИ и УГЦР, посвященной тестированию 4G на автодорогах, президент Киевстар Александр Комаров сообщил о планах компании касаемо покрытия скоростным мобильным интернетом автодорог международного значения.

Киевстар начал амбициозный проект по строительству сетей 4G на автодорогах

международного значения в 2021 году. В частности, компания досрочно выполнила планы по покрытию связью 4G автодорог Киев — Львов, Киев — Одесса, Киев — Харьков, Решетиловка –Днепр.

«До конца 2022 года связь 4G будет на всех 29 автодорогах международного значения, а это более 8,5 тысяч километров путей. Чтобы осуществить этот проект нам понадобится установить или модернизировать 450 базовых станций, что требует около 700 млн грн инвестиций», — сообщил президент компании “Киевстар” Александр Комаров.

Чтобы построить “бесшовное” радиопокрытие на 156-километровом участке дороги между городами Киев и Пирятин, где проводилось тестирование качества 4G-связи, компания оборудовала 55 базовых станций. При этом возможность доступа к новым мобильным технологиям получили не только автомобилисты, но и жители 26 населенных пунктов вблизи автодороги.

Еще в 2021 году абоненты, которые ездили по дороге Киев-Пирятин, использовали в пути 540 терабайтов мобильных данных.

Киевстар также работает и над строительством радиопокрытия 4G сети на 23 дорогах национального значения. Этот проект должен быть завершен в июле 2024 года.

С 2018 года и по сегодня Киевстар инвестировал в телеком рынок Украины свыше 20

миллиардов гривен — в строительство сетей LTE, приобретение лицензий, улучшение качества связи. Благодаря этому количество абонентов компании, которые пользуются

высокоскоростным мобильным интернетом, увеличилось в 2021 году на 32% – до 12

миллионов. На сегодня услуги 4G-связи Киевстар доступны на территории, где проживает более 90% населения.