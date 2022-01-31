Исследовательская компания «Kantar Украина» опубликовала рейтинг самых популярных приложений, которыми пользовались украинцы в декабре 2021 года.

В конце прошлого года число украинских пользователей приложения «Дія» (73,9%) приблизилось к аудитории FB Messenger (74,4%). В целом же аудитория государственного приложения для электронных документов выросла в 2021 году в два раза.

Мессенджер Telegram (88,5%) зафиксировал свое преимущество над Instagram (78,9%) с опережением в охвате уже почти на 10%.

Подобными темпами растет и приложение для бесконтактных оплат Google Pay, которым в декабре 2021 года активно пользовались 53,2% украинцев против 31,7% в декабре позапрошлого года.

Cервис для создания и просмотра коротких видео TikTok cтабильно находится среди самых быстрорастущих приложений в Украине. За последний год приложение также выросло почти в 2 раза – с 24,3% в декабре 2020 года до 44,9% в декабре 2021 года.