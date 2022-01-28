Що треба знати про захист персональних даних: ефективні поради українських експертів

28 січня світова спільнота відзначає Міжнародний день захисту персональних даних. Саме цей день відповідає даті річниці підписання Конвенції Ради Європи про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних. День захисту персональних даних є чудовою нагодою нагадати українським користувачам інтернет-мережі про міжнародні стандарти та підвищити обізнаність громадськості про важливість захисту персональних даних. Редакція Mediasat звернулася до Асоціації «Телекомунікаційна палата України» з проханням дати поради щодо захисту персональних даних. Далі — пряма мова експертів.

Тетяна Попова, Голова Ради Телекомпалати України

Є три аксіоми про захист персональних даних, які потрібно усвідомити та неможливо змінити:

В існуючих реаліях розповсюдження персональних даних – це майже повсякденна практика, варіація полягає лише в об’ємі набору даних та їх цільовому призначенні. Як правило, відповідальність за збереження конфіденційності ваших персональних даних несе організація, якій ви їх надали. Злам або витік бази персональних даних до зловмисників відбувається здебільшого завдяки «людському фактору».

Але давайте будемо чесними, лише вашого імені та дати народження недостатньо для того, аби злочинці завдали вам серйозної шкоди. Проте стартові дані спонукатимуть їх дізнатися більше інформації та виманити більш важливі дані про вас (номер телефону або банківського рахунку, паспортні дані, тощо).

На сьогодні є досить багато порад з цього питання, але найкраща порада – це недовіра до підозрілих людей, сайтів та сервісів. Я також раджу дотримуватись досить тривіальних, але дієвих правил:

Не відкривайте підозрілі посилання на невідомі сайти, навіть якщо ці посилання надіслали друзі та знайомі. Встановіть в застосунках двохфакторну ідентифікацію (бажано з паролем та скануванням відбитків пальців). Не майте звичку зберігати номери або фото банківських карток на смартфоні та в месенджерах. Здійсніть прив’язку SIM-картки з фінансовим номером до власних паспортних даних.

Якщо ж ваша компанія постійно працює з великими об’ємами персональних даних клієнтів, раджу сформувати чіткий та обмежений перелік працівників, що матимуть доступ до бази, створіть для них конкретну інструкцію з користування та встановіть відповідальність за виток інформації з бази даних. І не забувайте про підвищення рівня обізнаності ваших працівників та технічний захист системи.

Борис Борисов, Заступник Директора UCloud

Правил, яких бажано дотримуватись, дуже багато, часто вони суперечать одне одному або змінюються з часом. Їх вже неодноразово озвучували та їх легко знайти в інтернеті. Але головне правило, яке точно не змінюється, це: «Думай, перед тим, як розміщувати десь свої персональні дані!». Потрібно пам’ятати та прийняти раз і назавжди, що:

«Чудес не буває». «Безкоштовний сир тільки в мишоловці». «Перед тим, як смикати за мотузку, подивися до чого вона прив’язана».

Іншими словами, не розміщуйте свої особисті дані і не передавайте їх нікому, якщо точно не впевнені, що це вам потрібно і корисно, а ресурс не викликає підозри. Перевіряйте ресурс, шукайте інформацію про нього та читайте відгуки.