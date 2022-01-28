В прошлом году пользователей соцсетей обокрали на 770 миллионов долларов

По данным Федеральной торговой комиссии США, совокупный ущерб от махинаций в соцсетях в период 2021 года составил 770 миллионов долларов. При этом количество жертв превысило 95 тысяч человек, сообщает Еngadget.

Треть украденных денег приходится на фиктивные инвестиции в криптовалюту. Также участились в 2021 году случаи мошенничества, связанные с интернет-знакомствами.

Еще один распространенный способ обмана — продажа несуществующего товара. Чаще всего такие объявления активно продвигаются именно в соцсетях, а в девяти из десяти случаев жертвами мошенничества становятся пользователи Facebook и Instagram.

«Мы вкладываем значительные ресурсы в борьбу с такого рода мошенничеством и злоупотреблениями», — говорится в заявлении представителя Meta. «Мы также не ограничиваем приостановку и удаление учетных записей, страниц и рекламы. Мы принимаем правовые меры против виновных, когда можем, и всегда призываем людей сообщать о таких случаях».

В статье также отмечают, что набирающая популярность технология таргетированной рекламы повышает вероятность стать жертвой злоумышленников в сети.

В целом в 2021 году от интернет-мошенничества пострадали более 95 тысяч человек, которых обворовали на сумму в 770 миллионов долларов. В 2020 году мошенниками было похищено значительно меньше — 258 миллионов.