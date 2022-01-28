Thales Alenia Space построит для американского оператора спутниковой связи два новых космических аппарата. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

Оператор интегрированных спутниковых и наземных сетей связи Intelsat и компания Thales Alenia Space, являющаяся совместным предприятием Thales и Leonardo, подписали соглашение о постройке двух программно-определяемых спутников, предназначенных для расширения всемирной программно-определяемой сети геостационарной спутниковой связи, которая является частью программно-интегрированной 5G-сети компании.

Что известно о новых спутниках

Появление в спутниковой группировке Intelsat программно-определяемых спутников Thales Alenia Space является важным шагом вперёд в развитии программно-определяемой сети Intelsat 5G, призванной обеспечивать большую маневренность, гибкость и согласованность между периферией, спутником и ядром.

Планируется, что два программно-определяемых спутника следующего поколения, получившие названия Intelsat 41 (IS-41) и Intelsat 44 (IS-44), будут введены в эксплуатацию в 2025 году. Они присоединятся на орбите к программно-определяемым спутникам Intelsat 42 (IS-42) и Intelsat 43 (ИС-43), построенным компанией Airbus.

Спутники Intelsat 41 и Intelsat 44 будут разработаны на основе линейки продуктов Space Inspire от компании Thales Alenia Space, конструкция которых позволяет плавно изменять конфигурацию телекоммуникационных миссий и служб, мгновенно настраивая находящийся на орбите спутник к новым требованиям широкополосного подключения и обеспечивают превосходную производительность трансляции видео-контента при максимально эффективном использовании спутниковых ресурсов.

Сами говорят

Подписанный контракт обеспечивает дальнейшее развитие глобальной программно-определяемой спутниковой сети, спроектированной в компании Intelsat, благодаря чему компания сможет начать предлагать возможность высокоскоростных динамически распределяемых подключений коммерческим и государственным компаниям в странах Африки, Европы, Ближнего Востока и Азии, работающим в сфере мобильных услуг и магистральных линий сотовой связи.

«Схема сети с открытой архитектурой, основанная на стандартах Intelsat, облегчает возможность внедрения наилучших технологий в любое время, что ещё больше повышает отказоустойчивость сети, – отмечает генеральный директор Intelsat Стивен Шпенглер. – После создания в партнёрстве с Thales Alenia Space спутников Intelsat 41 и Intelsat 44 наша компания сможет покрыть Землю сигналом с программно-определяемых спутников, создав таким образом первую в мире глобальную программно-определяемую сеть 5G, предназначенную для объединения глобальной телекоммуникационной экосистемы».