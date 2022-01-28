Спутники Intelsat 41 и Intelsat 44
Фото: Intelsat
Thales Alenia Space построит для американского оператора спутниковой связи два новых космических аппарата. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

Оператор интегрированных спутниковых и наземных сетей связи Intelsat и компания Thales Alenia Space, являющаяся совместным предприятием Thales и Leonardo, подписали соглашение о постройке двух программно-определяемых спутников, предназначенных для расширения всемирной программно-определяемой сети геостационарной спутниковой связи, которая является частью программно-интегрированной 5G-сети компании.

Что известно о новых спутниках

Появление в спутниковой группировке Intelsat программно-определяемых спутников Thales Alenia Space является важным шагом вперёд в развитии программно-определяемой сети Intelsat 5G, призванной обеспечивать большую маневренность, гибкость и согласованность между периферией, спутником и ядром.

Планируется, что два программно-определяемых спутника следующего поколения, получившие названия Intelsat 41 (IS-41) и Intelsat 44 (IS-44), будут введены в эксплуатацию в 2025 году. Они присоединятся на орбите к программно-определяемым спутникам Intelsat 42 (IS-42) и Intelsat 43 (ИС-43), построенным компанией Airbus.

Спутники Intelsat 41 и Intelsat 44 будут разработаны на основе линейки продуктов Space Inspire от компании Thales Alenia Space, конструкция которых позволяет плавно изменять конфигурацию телекоммуникационных миссий и служб, мгновенно настраивая находящийся на орбите спутник к новым требованиям широкополосного подключения и обеспечивают превосходную производительность трансляции видео-контента при максимально эффективном использовании спутниковых ресурсов.

Сами говорят

Подписанный контракт обеспечивает дальнейшее развитие глобальной программно-определяемой спутниковой сети, спроектированной в компании Intelsat, благодаря чему компания сможет начать предлагать возможность высокоскоростных динамически распределяемых подключений коммерческим и государственным компаниям в странах Африки, Европы, Ближнего Востока и Азии, работающим в сфере мобильных услуг и магистральных линий сотовой связи.

«Схема сети с открытой архитектурой, основанная на стандартах Intelsat, облегчает возможность внедрения наилучших технологий в любое время, что ещё больше повышает отказоустойчивость сети, – отмечает генеральный директор Intelsat Стивен Шпенглер. – После создания в партнёрстве с Thales Alenia Space спутников Intelsat 41 и Intelsat 44 наша компания сможет покрыть Землю сигналом с программно-определяемых спутников, создав таким образом первую в мире глобальную программно-определяемую сеть 5G, предназначенную для объединения глобальной телекоммуникационной экосистемы».

«Сотрудничество с Intelsat имеет для нас огромное значение, и об этом свидетельствует тот факт, что наше привлекательное программно-определяемое решение Space Inspire будет использовано при развёртывании глобальной программно-определяемой унифицированной сети Intelsat 5G, – заявил генеральный директор Thales Alenia Space Эрве Дерри. – Мы гордимся тем, что наши передовые технология создания спутников сыграют важную роль в реализации планов Intelsat, связанных с революционными изменениями глобальной телекоммуникационной экосистемы».

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Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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