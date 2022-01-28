Nokia протестировала новое поколение оптоволоконного интернета: скорость достигла 600 Гбит/с

Испытания прошли успешно в сети протяженностью более 780 километров. Она должна заменить действующий стандарт, обеспечивающий максимум 400 Гбит/с., сообщает издание Фокус.

26 января оптическую систему Nokia 1830 PSI-M испытали в режиме реального времени в наземной сети GO-COLOR GlobalConnect Group, которая соединяет центры обработки данных в скандинавских странах. Протяженность кабеля составила 781 километр, однако инженеры утверждают, что при превышении рекомендованной длины их система в любом случае обеспечит пропускную способность в 400 Гбит/с с более эффективным спектром волн. Во время тестов система работала без сбоев.

Какое оборудование использовали

Как утверждает Nokia, прорыва удалось достичь благодаря оптике Photonic Service Engine пятого поколения (PSE-V). Были задействованы одиннадцать оптоволоконных секций и шесть узлов ROADM с оборудованием Colorless Directionless Connectionless и Flexgrid (CDC-F), сигналы передавали по каналам с уплотнением канала связи по длине волны (WDM) 100 ГГц. Ожидается, что новый стандарт связи заменит актуальный PSE-Vc, максимальная скорость которого колеблется от 100 до 400 Гбит/с.

GlobalConnect вскоре модернизирует свои магистральные сети дальней связи, используя PSE-V, чтобы улучшить взаимодействие между центрами обработки данных и ускорить работу интернета для обычных пользователей. В будущем компания планирует увеличить общую пропускную способность сети до 28,8 Тб.

Сами говорят

Мы рады работать с GlobalConnect, чтобы поддерживать дальнейшее развитие пропускной способности ее базовых сетей. С внедрением суперкогерентных возможностей PSE-V во всем нашем портфолио 1830, Nokia обеспечивает спектрально-эффективную модернизацию пропускной способности сети по сравнению с реальными сетями дальней связи, — прокомментировал руководитель подразделения оптических сетей Nokia Джеймс Ватт.