Китайские зрители увидят трансляции соревнований Зимней Олимпиады в формате 8K. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

Компания China Media Group (CMG) из Пекина обеспечит трансляцию на всю территорию Китая канала China Central TV-8K. Это специализированный телеканал, вещающий в разрешении 8K. Его эфир будет всецело посвящён предстоящим Зимним Олимпийским Играм.

Канал покажут в общественных местах

24 января также началась реализация проекта по установке в общественных местах по всей территории Китая больших экранов.

В настоящее время гигантские 8K-совместимые экраны, на которых будут показывать контент, произведенный компанией CMG, уже установлены на четырёх вокзалах вдоль скоростной железнодорожной линии, соединяющей Пекин с городом Чжанцзякоу, где будут также проходить соревнования в рамках Олимпиады.

Сами говорят

«Для достижения поставленной цели – обеспечения трансляции соревнований Пекинской Зимней Олимпиады в стандарте сверхвысокой чёткости 8К – компания CMG ударными темпами завершила процесс разработки и монтажа соответствующих систем телевизионного производства и вещания, а также ускорила и без того быстрый рост по всей индустриальной цепочке, охватывающей производство контента в стандарте 8K, его подготовки к эфиру и трансляции», – заявили в CMG.

XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля. Столицей Олимпиады является Пекин, который является первым городом, принимающим и летние, и зимние игры.