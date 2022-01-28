XXIV Зимние Олимпийские игры в Китае

Китайские зрители увидят трансляции соревнований Зимней Олимпиады в формате 8K. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

Компания China Media Group (CMG) из Пекина обеспечит трансляцию на всю территорию Китая канала China Central TV-8K. Это специализированный телеканал, вещающий в разрешении 8K. Его эфир будет всецело посвящён предстоящим Зимним Олимпийским Играм.

Канал покажут в общественных местах

24 января также началась реализация проекта по установке в общественных местах по всей территории Китая больших экранов.

В настоящее время гигантские 8K-совместимые экраны, на которых будут показывать контент, произведенный компанией CMG, уже установлены на четырёх вокзалах вдоль скоростной железнодорожной линии, соединяющей Пекин с городом Чжанцзякоу, где будут также проходить соревнования в рамках Олимпиады.

Сами говорят

«Для достижения поставленной цели – обеспечения трансляции соревнований Пекинской Зимней Олимпиады в стандарте сверхвысокой чёткости 8К – компания CMG ударными темпами завершила процесс разработки и монтажа соответствующих систем телевизионного производства и вещания, а также ускорила и без того быстрый рост по всей индустриальной цепочке, охватывающей производство контента в стандарте 8K, его подготовки к эфиру и трансляции», – заявили в CMG.

XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля. Столицей Олимпиады является Пекин, который является первым городом, принимающим и летние, и зимние игры.

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Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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