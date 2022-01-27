Потребительские беспроводные сетевые технологии нового поколения могут обеспечивать подключение на чрезвычайно высоких скоростях: в процессе демонстрации возможностей технологии Wi-Fi 7 была достигнуты скорости, практически сравнимые со скоростью Thunderbolt 3.

Выпускаемая ныне бытовая электроника, главным образом, поддерживает стандарт Wi-Fi 6 и более ранние технологии, и лишь некоторые компании начинают работать с Wi-Fi 6E. И хотя до принятия новой технологии в качестве стандарта для потребительского оборудования ещё далеко, похоже, что производители её уже тестируют.

Тестирование технологии Wi-Fi 7

Производитель полупроводниковой продукции MediaTek демонстрирует возможности Wi-Fi 7 «ключевым клиентам и отраслевым партнёрам» – в частности, компания провела первую в мире практическую демонстрацию технологии, сообщает Digitaltrends. Тест включал в себя демонстрацию технологии MediaTek Wi-Fi 7 Filogic, которая помогает достичь максимальной скорости, соответствующей будущему стандарту.

Ожидается, что стандарт Wi-Fi 7, также известный как IEEE 802.11be, будет обеспечивать скорость примерно в 2.4 раза выше, чем у Wi-Fi 6, при использовании спектров 2.4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц. Это достигается за счёт расширения каналов до 320 МГц, а также поддержки квадратурной амплитудной модуляции (QAM) 4K.

В то время как Wi-Fi 6 способен поддерживать скорость до 9.6 Гбит/ сек, стандарт Wi-Fi 7, согласно заявлениям Wi-Fi Alliance, должен обеспечить возможность подключения на скорости «не менее 30 Гбит/ сек», а потенциальный максимум может достигнуть и 40 Гбит/ сек.

Схожесть с Thunderbolt 3

Для справки, подключение по протоколу Thunderbolt 3 может работать со скоростью до 40 гигабит в секунду, но при этом скорость любого отдельного периферийного устройства в цепочке на практике ограничена 32 гигабитами в секунду. По сути, полноскоростное соединение Wi-Fi 7 может предложить скорость, близкую к скорости Thunderbolt 3, но без использования кабелей.

В рамках презентации MediaTek продемонстрировала свою технологию многоканальной работы (MLO), которая позволяет объединять несколько каналов в разных диапазонах частот. По сути, соединение может использовать разные диапазоны одновременно, что снижает любые потенциальные помехи или перегрузки на тех или иных диапазонах.

Что говорят о Wi-Fi 7

«Внедрение стандарта Wi-Fi 7 ознаменует собой первый случай, когда Wi-Fi сможет стать настоящей заменой кабельным/Ethernet подключениям для приложений со сверхвысокой пропускной способностью, – заявил вице-президент и генеральный менеджер подразделения Intelligent Connectivity MediaTek Алан Хсу. – «Данную технологию можно использовать для развёртывания инфраструктуры как домашних, так и бизнес-сетей, а также для обеспечения беспрепятственного подключения для любой техники – от многопользовательских приложений AR/VR до облачных игр и 4K-звонков и потоковой передачи в разрешении 8K и выше».

На данный момент технология Wi-Fi 7 всё еще находится в стадии разработки спецификации, однако, по прогнозам экспертов, она будет сертифицирована Институтом инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) в 2024 году. Несмотря на необходимость двухлетнего ожидания, в MediaTek считают, что первые потребительские продукты, способные поддерживать Wi-Fi 7, могут появиться уже к 2023 году.