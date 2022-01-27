В китайском поезде Olympic Express протестировали сеть 5G

Это первый в мире высокоскоростной поезд семейства Fuxing, оснащенный студией прямого вещания 5G, сообщает ЦТС со ссылкой на Синьхуа.

В Китае в высокоскоростном поезде Olympic Express, который запущен к Олимпийским играм, протестировали сеть 5G.

Это первый в мире высокоскоростной поезд семейства Fuxing, оснащенный студией прямого вещания 5G, которая может транслировать контент с использованием 5G.

Состав с восемью вагонами вмещает более 560 человек, при этом в одном из них оборудуют рабочее пространство для журналистов.