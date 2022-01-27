По данным TrendForce, среди существующих поколений технологий беспроводной связи наиболее массовой в настоящее время является Wi-Fi 5 (802.11ac), однако Wi-Fi 6 и 6E (802.11ax) активно набирает обороты популярности, сообщает Компьютерное Обозрение.

Высокий общемировой интерес к решениям умного дома, продуктам для облегчения логистики и автоматизации производственных процессов сохраняют высоким интерес к технологиям Wi-Fi. По данным TrendForce, среди существующих поколений технологий беспроводной связи наиболее массовой в настоящее время является Wi-Fi 5 (802.11ac).

Исходя из нынешних требований к беспроводным скоростным подключениям, а также концепции метавселенной, рынок активно фокусируется на более быстром и стабильном беспроводном стандарте – 802.11be, или же Wi-Fi 7. Тем не менее, первые решения с поддержкой Wi-Fi 7 появятся в конце 2023 года, а по итогам нынешнего года наиболее популярными окажутся продукты с поддержкой стандартов Wi-Fi 6 и 6E, которые опередят по популярности Wi-Fi 5 и оставят за собой долю рынка в размере 58%.