Украинский сериал впервые представят на Берлинском кинофестивале

Сериал «Зломовчання» был отобран в программу 72-го Берлинского фестиваля Berlinale Series Market Selects как «имеющий высокий рыночный потенциал». Иными словами — как проект, который может заинтересовать широкую аудиторию в разных странах.

Что произошло

Премьера тизера сериала «Зломовчання» состоялась в начале декабря 2021 года на стриминговом сервисе OLL.TV — и сразу же обратила на себя внимание команды Berlinale Series, которая занималась отбором проектов. В этом году в программу Berlinale Series Market Selects вошли 13 сериалов, снятых кинематографистами из разных стран. «Зломовчання» признан одним из наиболее перспективных для показа в других странах мира.

Berlinale Series Market

Berlinale Series Market традиционно проходит во время Берлинского кинофестиваля и собирает отраслевых экспертов, производителей, дистрибуторов, правообладателей для демонстрации и обсуждения главных трендов мирового сериального производства. В рамках Berlinale Series Market представлена секция Berlinale Series Market Selects, на которой демонстрируются наиболее яркие и перспективные для рынка проекты со всего мира.

О сериале

Основой для сценария стал бестселлер хорватского писателя и журналиста Драго Хедла «Избирательное молчание» («Izborna šutnja») из его «Slavonian Trilogy». В нем идет речь о реальном расследовании преступлений, связанных с криминальным бизнесом и торговлей людьми. К слову, Драго Хедл известен далеко за пределами Хорватии и неоднократно награждался престижными международными премиями в сфере журналистики за свои резонансные расследования.

Сериал «Зломовчання» — это результат сотрудничества украинской стриминговой платформы OLL.TV, кинокомпании Star Media, хорватской компании Drugi Plan и немецкого дистрибутора Beta Film. Съемки проходили в Хорватии и Украине в 2021 году.

В главной роли снялась украинская звезда Ксения Мишина, а ее партнером стал хорватский актер, известный по голливудским блокбастерам «Фарго» и «Последние пантеры», Горан Богдан. Режиссер картины – Далибор Матанич, создатель сериала «Новости» («The Paper») для Netflix. Сценарий написал Марьян Алчевский – автор сериала «Успех» («Success») для HBO Europe.

Сами говорят

Прошел месяц после премьеры «Зломовчання», а сериал уже вызвал интерес за пределами Украины! Для нас это очень радостное событие, и не буду скрывать — оно вызывает чувство гордости, ведь наши амбициозные, но рисковые планы воплощаются в жизнь. «Зломовчання» — не только первый ориджинал для стриминговой платформы в Украине, но и первый эксперимент для OLL.TV. У нас была цель сделать продукт, который раньше в Украине никогда не производился, контент иного уровня – начиная с высокого бюджета и заканчивая важными социальным смыслами. То, что проект отобран независимым международным жюри на таком мировом кинофоруме как Berlinale, говорит о том, что все получилось, — комментирует директор OLL.TV Юлия Трибушная.