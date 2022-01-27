Спортивный телеканал XSPORT+ теперь доступен на Volia TV

Компания Volia в рамках стратегии по расширению спортивного контента, включила в свою сеть вещания (кабельное ТВ и Volia TV) cпортивный канал XSport+.

Какой контент транслируют

Свое вещание новый спортивный канал начал в июле 2021 года. На сегодняшний день для зрителей доступен следующий контент:

• трансляции украинских чемпионатов — в частности, хоккейной, волейбольной и баскетбольной Суперлиг;

• футбольные матчи Первой лиги и Кубка Украины;

• боксерские матчи – как международного уровня, так и от лучших промоутерских компаний Украины;

• самые престижные мировые соревнования, среди которых хоккейная и баскетбольная Лига чемпионов, международные первенства по легкой атлетике, бегу, чемпионат Европы по борьбе, гандболу, прыжкам в воду и даже киберспорту;

• турниры по бильярду;

• собственный контент о футболе, боксе, хоккее, единоборстве, рыбалке, экстремальных видах спорта и т. п. («Ледниковый период», XSPORT Review, «Бойцовский клуб», «XSPORT MOTO» и т. д.);

• художественные фильмы о спорте.

Сами говорят

В компании Воля отмечают, что всегда прислушиваются к мнению своей аудитории и расширяют свой контент с учетом интереса абонентов:

«Понимая, что футбол — одно из самых любимых соревнований украинцев, по договоренности с Megogo мы стали одной из двух платформ, транслирующих эксклюзивный контент УЕФА и лучшие чемпионаты Европы — Лигу чемпионов, Лигу Европы, Лигу конференций, Суперкубок УЕФА и т. д. Со временем исследование показало, что у абонентов есть немалый интерес к другим видам спорта. Поэтому мы решили расширять свой контент, и сотрудничество с каналом XSPORT+ — важный шаг в этом направлении. Теперь абоненты Volia TV смогут наслаждаться большим количеством национальных и международных матчей, турниров и соревнований по гандболу, хоккею, баскетболу и т. д. Это совершенно новый телеопыт для украинских зрителей, и мы надеемся, что он принесет не только радость от просмотра, но и в целом поможет популяризировать спорт и культуру по всей стране».

Генеральный директор XSPORT и XSPORT+ Олег Шадрунов отметил, что запуск XSPORT+ у провайдера Volia является важным шагом для развития спорта в Украине:

«Volia — крупнейший кабельный оператор Украины, а VoliaTV — одна из перспективных ОТТ-платформ, поэтому присутствие на них канала XSPORT+, который транслирует большое количество национальных соревнований, положительно повлияет как на болельщиков, так и на украинский спорт. Главная перспектива состоит в том, что украинские соревнования станут еще более доступными для зрителя. Это шаг по пути развития спорта Украины и культуры его потребления».

Другие спортивные каналы

Кроме XSPORT и XSPORT+, поклонникам спорта, которые пользуются Volia TV, доступны такие телеканалы, как Extreme Sports, Fastandfunbox HD, FightboxHD, Setanta Sports, «Первый автомобильный», Viasat Sport, «Рыбалка ТВ», «Трофей», Shakhtar TV HD и «MEGOGO Футбол», которые доступны как онлайн, так и в кабельной сети.