Компания Sony создаёт «творческий» спутник-кубсат 6U, на котором будет размещена одна из полнокадровых камер, разработанных компанией. Запуск кубсата на низкую околоземную орбиту планируется в период с октября по декабрь текущего года.

Что произошло

Ближе к концу текущего года компания Sony планирует запустить на орбиту шестикомпонентный спутник-кубсат с полнокадровой камерой. Запуск будет осуществлён в рамках проекта Star Sphere, направленного на развитие сотрудничества между компанией и художниками, артистами и преподавателями.

Японский технологический гигант построил спутник, макет которого был представлен на недавно прошедшей в Лас-Вегасе выставке CES 2022, при участии Токийского университета и Японского аэрокосмического агентства (JAXA).

Инженеры компании Sony разрабатывали ключевые компоненты, операционную систему и встроенную камеру космического аппарата, а вклад университета и JAXA заключался в разработке спутниковой шины и предоставлении технических консультаций соответственно.

Как это работает

После выхода на орбиту на высоте 500-600 километров над поверхностью Земли космический аппарат и его встроенная камера с объективом 28–135 мм f/4 будут подключены к онлайн-контроллеру через наземную станцию в Японии, что позволит избранным пользователям снимать и записывать картинки Земли и звёзд, используя целый ряд операторских опций. Те, кто заинтересован в участии в данном проекте, могут ознакомится с принципами его реализации, используя онлайн-симулятор.

«Мы желаем найти новые возможности, открывающиеся перед нами благодаря использованию космических технологий. В частности, новые возможности для художников, артистов и сферы образования, которые открывает перед ними использование космической съёмки – до сих пор эти технологии использовались лишь профессионалами для проведения исследований и наблюдения за Землёй из космоса», – сообщил изданию SpaceNews менеджер по развитию бизнеса в отделе подготовки космических развлечений компании Sony и руководитель проекта Star Sphere Ёсихиро Наканиши. – Люди, которые никогда не пользовались спутниковой камерой, откроют для себя ценности космоса, Земли и самих себя, глядя вниз на Землю».

Зачем это Sony

В компании Sony надеются, что данный проект поможет изучить возможности для бизнеса в области нового медиа-искусства, производства документального кино, научных музеев, выставочных залов, парков развлечений, образования и развития человеческих ресурсов.

«Потенциальная сфера использования спутника не будет ограничена лишь выполнением этих задач. Мы изучаем также различные дополнительные возможности», – сказал Наканиши.

По его словам, запуск спутника запланирован на период с октября по декабрь, однако он отказался сообщить дополнительные подробности. Он также отметил, что в случае, если проект будет приносить прибыль, компания построит и отправит в космос дополнительные спутники такого типа.