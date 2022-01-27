Новая программа LG Ad Solution будет анализировать местоположение пользователя, его подписки, программы, которые он выбирает и просматриваемые фильмы, сообщает Digiday.

Руководство Южно-Корейской LG объявило о старте новой программы эффективного показа рекламы на фирменных ТВ. Она предполагает сбор информации о целевой аудитории — подобным образом уже давно действуют социальные сети и поисковые системы на мобильных платформах и десктопах.

LG Ad Solution будет анализировать местоположение пользователя, его подписки, программы и фильмы, которые он выбирает. Далее на основе этих данных зрителю будет показываться соответствующая реклама.

Компания утверждает, что статистика будет собираться анонимно. Дата запуска программы пока не названа.