Если вы решили купить новую стиральную машины, то вам придётся искать ответы на множество вопросов, поскольку технологии и функции стиральных машин за последнее время сильно изменились.

Технологии

Сегодня даже стиральные машины оснащены технологией ИИ (искусственного интеллекта). В зависимости от модели, технология ИИ может использоваться, в частности, для ускорения и повышения эффективности стирки белья при одновременном снижении расхода воды и моющего средства. К примеру, смарт-модели используют искусственный интеллект для расчёта веса белья, определения степени его загрязнения, а также способны чётко и автоматически определять количество воды и моющего средства, необходимое для стирки. Данная линейка моделей, с встроенной сушилкой, также снабжена датчиком, который контролирует цикл стирки и настраивает реле времени таким образом, чтобы не допускать перегрева и повреждения вещей.

Выбор между машинами с вертикальной и фронтальной загрузкой

Стиральный машины с вертикальной загрузкой имеют дверцу бака, расположенную сверху, а в машинах с фронтальной загрузкой дверца бака расположена на передней панели. Каждый из этих типов обладает своими преимуществами.

Дверца сверху: удобство в эксплуатации, компактность, возможность добавлять вещи в процессе стирки, более низкая цена. Однако недостатком таких машин является возможность повреждения белья при выкручивании.

удобство в эксплуатации, компактность, возможность добавлять вещи в процессе стирки, более низкая цена. Однако недостатком таких машин является возможность повреждения белья при выкручивании. Фронтальная дверца: Тихая работа, малая вибрация, бельё лучше отжимается и не перекручивается. Однако такие машины более громоздкие, их цена выше, а время стирки – дольше…

По мнению экспертов, инверторная технология в стиральных машинах с фронтальной загрузкой помогает оптимизировать скорость вращения барабана в зависимости от текущей загрузки. Инверторный двигатель вращает барабан без необходимости использования ремня и системы шкивов, а электрическая сила передаётся непосредственно от двигателя к барабану. Это обеспечивает снижение энергопотребления и повышение эффективности работы машины.

Материал, из которого изготовлен бак

Наиболее часто используемыми материалами, из которых изготавливается бак стиральной машины, является пластик и нержавеющая сталь. Пластиковый барабан часто устанавливается в машинах с верхней загрузкой. Этот материал обеспечивает стиральной машине лёгкость, что, в свою очередь, позволяет её передвигать по помещению, а также даёт возможность снизить себестоимость, и, соответственно, цену.

В то же время, барабан стиральной машины, изготовленный из нержавеющей стали, обеспечивает при стирке более высокую производительность, чем пластиковый или эмалированный барабан. Бак из нержавеющей стали более долговечен в силу более высокой антикоррозийной стойкости, более высокой термостойкости и способности поддерживать более высокую скорость вращения.

Стоит ли выбирать стиральную машину с функцией сушки?

Функция стиральной машины «2 в 1», объединяющая в себе стирку и сушку, является хорошим вариантом для тех, кто желает сэкономить время.

Если вы сделаете выбор в пользу полностью автоматической стиральной машины, то всё, что вам придётся сделать, это нажать кнопку «Пуск», после чего машина автоматически постирает и высушит изделие (степень сушки зависит от выбранного типа технологии сушки – это может быть тепловой насос или вентиляция).

Если вы выберете полуавтоматическую машину, то после стирки вам придётся извлечь бельё из барабана стирки и переместить его в барабан сушки (также расположенный в машине).

Разумеется, стиральная машина с функцией сушки будет стоить примерно в полтора раза дороже «обычной» стиральной машины.

Размеры

Если при эксплуатации старой стиральной машины вы регулярно сталкивались с ситуацией, когда при стирке вам приходится набивать бак до отказа, то при покупке новой стиральной машины выбирайте модель большего размера. Выбор стиральной машины с большей ёмкостью бака позволит сократить время, необходимое для стирки, снизив тем самым расход воды и электроэнергии.

Семьям с детьми, в которых приходится ежедневно стирать большое количество белья, стоит выбирать стиральную машину большей ёмкости. А машины меньшей мощности и с меньшей ёмкостью, которые потребляют меньшее количество воды и электроэнергии, могут подойти одиноким людям, пожилым парам и парам без детей. Эксперты динамично развивающейся сети розничной торговли бытовой техники creditasia.uz рекомендуют покупать стиральную машину вместимостью 7-8 кг для семьи из 1-2 человек, машину вместимостью 9-10 кг для семьи из 3-4 человек и машину вместимостью 11-14 кг для семьи из более 4 человек.

Режимы эксплуатации, подходящие для семей

При выборе стиральной машины обращайте внимание на модели, поддерживающие функции, которые вы активно будете использовать в повседневной жизни. В противном случае вы можете купить машину, имеющую множество лишних функций, которые будут лишь вводить вас в замешательство.

Если у вас есть привычка время от времени добавлять в машину бельё в процессе цикла стирки – выбирайте машину с поддержкой функции AddWash.

Некоторые бренды, выпускающие стиральные машины, также предлагают возможность стирки паром или горячей водой, что позволяет эффективно выводить пятна.

Если у вас есть много вещей, требующих лёгкой стирки (в частности, спортивная одежда), либо ручной стирки, обратите внимание на модели, поддерживающие такие функции. Если ваша одежда часто неприятно пахнет после использования, выбирайте машину, поддерживающую технологию удаления бактерий и запахов (к примеру, стиральные машины с функцией Plasmacluster).

Энергоэффективность

Стиральные машины, обладающие более высокой энергоэффективностью, обычно стоят дороже, однако в долгосрочной перспективе их стоимость окупится. Изначально возможно придётся заплатить дороже, чем за машину без функции энергосбережения, однако впоследствии вы увидите, как снизятся суммы в счетах за электричество. Таким образом, в долгосрочной перспективе вы получите значительную экономию.

Форма

Стиральные машины становятся все красивее благодаря множеству дизайнерских революций. Придя в магазин, вы сможете найти элегантные чёрные модели с минималистичными панелями управления, светодиодными экранами и множеством усовершенствований по сравнению с моделью, которую вы купили несколько десятилетий назад. Очень важно выбрать стиральную машину, которая идеально подходит для вашего дома.