В Disney Plus подтверждают планы относительно летнего запуска платформы в целом ряде стран Европы, Африки и Западной Азии. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

Стриминговая платформа Disney Plus, принадлежащая компании The Walt Disney Company, подтвердила планы относительно запуска летом текущего года на рынках 42 стран и 11 территорий в Европе, Африке и Западной Азии. Об этом пишет «Кабельщик» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Список стран

Полный список стран, в которых стриминговая платформа запускается летом, выглядит следующим образом: Албания, Алжир, Андорра, Бахрейн, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Венгрия, Греция, Египет, Израиль, Иордания, Ирак, Йемен, Катар, Косово (частично признанное государство), Кувейт, Латвия, Ливан, Ливия, Литва, Лихтенштейн, Мальта, Марокко, Объединённые Арабские Эмираты, Оман, Палестинские Территории, Польша, Румыния, Сан-Марино, Северная Македония, Саудовская Аравия, Сербия, Словакия, Словения, Тунис, Турция, Хорватия, Черногория, Чехия, Эстония, ЮАР.

К сожалению, в списке всё ещё отсутствует Украина.

Помимо этого, доступ к платформе Disney Plus получат также жители целого ряда зависимых и заморских самоуправляемых территорий европейских стран. В списке этих территорий датские Фарерские острова, Французская Полинезия, Французские Южные и Антарктические территории, французское заморское сообщество Сен-Пьер и Микелон, финляндские Аландские острова, нидерландский Синт-Мартен, норвежские Шпицберген и Ян-Майен, Британская территория в Индийском океане, британский Гибралтар, британские Острова Питкэрн и британский Остров Святой Елены.

Стоимость подписки по каждой из стран пока не озвучивается.

Что известно о видеосервисе

Платформа Disney Plus была запущена осенью 2019 года в США, Канале и Нидерландах. В настоящее время её абонентская база включает 118 миллионов подписчиков. В Европе, помимо Нидерландов, платформа в настоящее время доступна в таких странах как Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Люксембург, Монако, Норвегия, Португалия, Финляндия, Франция, Швейцария и Швеция.

На платформе Disney Plus доступны фильмы и шоу производства компаний Disney, Pixar, Marvel, Star Wars и National Geographic. На некоторых международных рынках пользователям платформы также доступен продукт от нового бренда общего развлекательного контента Star, через который предлагается продукция от 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX и Searchlight Pictures.

За пределами Европы платформа Disney Plus уже запустилась в Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Корее, на Тайване и в Гонконге, а также в странах Латинской Америки. В Индии услуга предоставляется под брендом Disney Plus Hotstar и является лидером рынка. Бренд Disney Plus Hotstar также используется в Индонезии, Малайзии и Таиланде, где платформа использует бизнес-модель, отличающуюся от той, которая используется на более развитых рынках.