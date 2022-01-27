По прогнозам аналитиков Omdia к концу 2026 года доля жителей Земли, имеющих доступ в Интернет, увеличится до 70%, сообщает Компьютерное Обозрение.

В 2021 году количество пользователей интернета в мире составляло 58% от общего количества населения. В 2026, как прогнозируют аналитики, выход в сеть будет доступен 70% людей. Из них по меньшей мере 30% будут выходить в интернет через мобильные устройства, а 40% будут иметь фиксированное широкополосное подключение.

Так, к примеру в Латинской Америке 44% населения будут иметь доступ к фиксированным широкополосным услугам в 2026 году, при этом лишь 5,3% будут обеспечены скоростью 500 Mbps, а 1% будут доступны скорости свыше 1 Gbps. В Северной Америке через пять лет 77% жителей будут иметь фиксированный широкополосный доступ, а обозначенные выше скорости передачи данных будут у 26% и 11% пользователей соответственно. С другой стороны находится африканский континент, где фиксированный broadband-доступ будет лишь у 9% населения, а 84% из них будут ограничены скоростью менее 30 Mbps.