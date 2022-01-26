В OneWeb вновь отложили запуск услуги спутникового интернета

Похоже, что компании OneWeb, которая разворачивает на орбите спутниковую группировку для предоставления услуг доступа к широкополосному интернету, придётся в очередной раз отложить запуск услуги.

Издание Aroged пишет, что изначально в компании заявляли, что пользователи из Великобритании смогут подключаться к спутниковому интернету с октября 2021 года, а теперь начало работы службы, по всей видимости, переносится ориентировочно на середину 2022 года.

В Capacity заявили, что British Telecom и прочие партнёры OneWeb начнут тестировать спутниковый интернет в январе, а через несколько месяцев после этого услуги начнут предоставляться клиентам. Клиенты OneWeb в северном полушарии получат возможность доступа к широкополосному спутниковому интернету в лучшем случае через три месяца. Однако, вероятнее всего это случится через пять-шесть месяцев.

В прошлом году менеджмент OneWeb заявлял о намерении начать предоставлять услуги в октябре 2021 года, однако, позднее планы были пересмотрены, и дата запуска службы была перенесена на «конец 2021 года». Похоже, компания не вкладывается в графики из-за всемирного дефицита полупроводниковой продукции. В пресс-службе British Telecom, комментируя ситуацию, не смогли дать точную информацию о том, когда же пользователи в Великобритании смогут начать пользоваться услугами OneWeb, сославшись на то, что перед этим должен быть проведен ряд тестов.

На данный момент орбитальная спутниковая группировка OneWeb состоит из 394 аппаратов. В целом же компания планирует запустить в космос 648 спутников связи. К середине года в компании планируют запустить спутниковый интернет в глобальном масштабе. Несколько недель назад компания OneWeb заключила соглашения с австралийской телекоммуникационной компанией Vocus and Field Solutions Holdings и британской Excelerate Technology Group, которые будут предоставлять услуги спутниковой связи службам экстренного реагирования, правительственным структурам и организациям государственного сектора в Великобритании, Австралии и ряде других стран. Ранее OneWeb подписала дистрибьюторские соглашения с Airbus, Hughes и Petaron. AT&T, SoftBank и рядом других компаний.