Создан квантовый компьютер, который взломает любой современный шифр за пару часов

Китайские ученые представили новую архитектуру квантового компьютера, который оперативно сможет взломать любые современные шифры, сообщает Фокус со ссылкой на издание South China Morning Post.

Квантовая память

Команда из Университета науки и технологий Китая во главе с доцентом Чжоу Цзунцюанем утверждает, что к прорыву ей помогла приблизиться недавно открытая технология квантовой памяти на основе кристалла. Специальное устройство может хранить кубиты примерно в течение часа после завершения вычисления, и, кроме того, обновляет квантовую информацию по мере выполнения задач.

Взлом шифра за несколько часов

Теоретически, квантовый компьютер может взломать зашифрованное сообщение за несколько часов, но для этого необходимо задействовать десятки миллионов кубитов — квантовых частиц, которые кодируют и переносят информацию на субатомном уровне. Самые мощные системы сейчас ограничены тысячами кубитов, а потому могут решать лишь довольно простые задачи.

В интервью South China Morning Post руководитель исследования Чжоу Цзунцюань рассказал, что согласно изначальным планам, новый компьютер должен был использовать около 10 тысяч кубитов, однако в ходе работы выяснилось, что их количество можно значительно сократить за счет квантовой памяти для проведения таких сложных вычислений, как факторизация больших простых чисел для расшифровки данных.

Технология управления памятью

Обеспечить работу квантовой памяти очень сложно, ведь когда компьютер пытается прочитать или записать информацию, он запускает атомы в специальном кристалле и генерирует сильный фоновый шум. Чтобы обойти это, физики разработали революционную технологию управления памятью, которая позволяет им эффективно отделять хрупкие кубиты от хаотичных атомов.

Технологию квантовой памяти изначально разработали для квантовой связи, а не для компьютерных вычислений. К примеру, в Китае недавно отправили кубиты на рекордное расстояние в 800 км по оптоволокну, однако пока это предел, который можно преодолеть только с помощью квантовой памяти.

Разработки других стран

Ученые в других странах также работают над технологией квантовой памяти. Недавно сотрудники Института теоретической физики в Париже предложили квантовый компьютер с архитектурой, аналогичной предложенной командой Чжоу Цзунцюаня. Согласно подсчетам французов, с помощью кристаллической памяти квантовый компьютер может взломать основной код шифрования примерно за шесть месяцев, используя около 13 тысяч кубитов.