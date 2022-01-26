По данным аналитической компании TrendForce, в текущем году поставки телевизоров достигнут 217 миллионов единиц.

Эксперты отмечают, что на показатели продаж телевизионных брендов в первой половине 2021 года повлияла экономическая помощь, предоставленная населению в связи с распространением COVID-19 в США. Это привело к продолжению бума поставок телевизоров на потребительском рынке. В то же время телевизионные бренды продолжали пополнять запасы панелей, повышая цены на них.

По мере замедления пандемии в Европе и США во втором полугодии 2021 года жизнь вернулась в нормальное русло, финансовая помощь не предоставлялась. Рост цен на сырье и доставку привел к увеличению издержек брендов, которые стали переводить эти расходы на покупателей, увеличивая розничные цены.

Несмотря на то, что бренды возлагали свои надежды на два крупных ежегодных мероприятия по стимулированию продаж в конце года — День холостяков в Китае (крупнейший день покупок в году в мире, онлайн и в реальной жизни) и «Черная пятница», показатели продаж были низкими из-за высоких затрат, что привело к падению спроса со стороны конечных пользователей и снижению поставок телевизоров на 3,2% в год — до 210 миллионов единиц в 2021 году.

TrendForce также отмечает, что поставки панелей и доступность соответствующих мощностей в 2022 году будут «достаточными», устраняя риск серьезных колебаний цен на телевизионные панели. Серьезное влияние пандемии на страны Юго-Восточной Азии и развивающиеся рынки, а также скачок цен на панели в прошлом полугодии заставили телевизионные бренды сократить ассортимент небольших телевизоров с экранами размером 23,6, 32 и 43 дюйма в пользу более прибыльных моделей. В результате был создан отложенный спрос. В условиях выравнивания ситуации с ценами на панели, он позволит телевизионным брендам нарастить продажи.

Ожидается, что в 2022 году будет продано 217 млн ​​телевизоров. Этот прогноз соответствует росту по сравнению с 2021 годом на 3,4%.