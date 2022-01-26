В фильмографии Лиама Нисона – немало ярких фильмов – от «Списка Шиндлера» до «Реальной любви». Не говоря уже о фильме «Бэтмен: Начало». Однако в 2008 году, после выпуска широко известного и популярного боевика «Заложница», карьера Нисона круто изменилась, выведя его на новый уровень.

И вот Нисон возвращается с ещё одним приключенческим боевиком «Игра теней», который украинские зрители увидят в кинотеатрах в конце февраля. В этой публикации любители крутых боевиков с участием Нисона найдут всю необходимую информацию о новом фильме.

Когда выходит «Игра теней» и где смотреть этот фильм

«Игра теней» выйдет на экраны украинских кинотеатров, в том числе VIP-кинотеатра «Планета Кино», в четверг, 24 февраля текущего года. На этом этапе фильм будет представлен эксклюзивно на большом экране, поэтому тем, кто желает его посмотреть, необходимо будет сходить в кинотеатр.

В настоящее время отсутствует информация о перспективах появления фильма на стриминговых платформах, однако можно предположить, что он появится на VOD приблизительно между 30 и 45 днём после начала проката.

Что такое «Игра теней»

Это совершенно новый боевик/триллер, который, без тени сомнения, можно назвать оригинальным. Иными словами, он не основан ни на одной из предыдущих франшиз или каком-либо ином объекте интеллектуальной собственности.

И хотя некоторые моменты сюжета могут напоминать какие-то моменты из других боевиков, это ни в коем случае не ремейк или переделка существующей работы. Это новинка. Что само собой является редкостью в наши дни.

Кроме того это самый свежий из серии боевиков, которыми знаменуется вторая часть карьеры Лиама Нисона и которые стали символом самого блестящего изменения в актёрской карьере в наши дни.

Режиссёр и прочие члены съёмочной группы «Игры теней»

В роли режиссёра данного фильма выступил Марк Уильямс («Честный вор»). Уильямс также написал сценарий картины в соавторстве с Ником Мэем и Брэндоном Ривисом, которые дебютировали здесь как сценаристы. И, наконец, Уильямс также является продюсером фильма – вместе с Томом Ортенбергом, Майлзом Нестель, Коко Ма и Алеве Ло.

Чжэ Чен, Лиза Уилсон, Крейг Чепмен, Джеймс Майкл Каммингс, Крейг МакМахон, Пол Салеба и Ортенберг выступают в качестве исполнительных продюсеров.

Актёрский состав «Игры теней»

Как уже упоминалось, актёрский состав возглавляет Лиам Нисон, который играет человека по имени Трэвис Блок. В фильме также снялись Эйдан Куинн («Легенды осени»), Тейлор Джон Смит («Тень в облаке»), Клэр ван дер Бум («Квадрат») и Эмми Рэйвер-Лэмпман («Академия Амбрелла»).

Трейлер и синопсис «Игры теней»

Стоит ли смотреть фильм «Игра теней» в кино – ответ на этот вопрос можно найти в трейлере, выпущенном студиями Китая, Австралии и США. А ниже читатели найдут официальный синопсис фильма, который добавит ещё немного информации о нём.