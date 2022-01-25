В Великобритании запустили радиостанцию, которая транслирует исключительно живые выступления звёзд музыкальной сцены

Цифровизация эфирного радиовещания открывает перед индустрией возможность запуска станций, вещающих в самых разнообразных нишевых форматах. В частности, недавно в Великобритании начала работу новая цифровая радиостанция Arena Radio, в эфире которой звучат исключительно живые выступления звёзд музыкальной сцены.

Arena Radio является детищем известного британского радиоведущего Тони Диббона. Проект также поддержал его приятель – директор Пол Чантлер.

«Мысль о создании проекта пришла мне в голову во время локдауна, – говорит Тони, который в настоящее время работает ведущим в эфире таких радиостанций как Greatest Hits Network и Absolute Radio 70, а также на станции для строителей Fix Radio. – Я безумно люблю слушать концертные выступления, и поэтому, поразмыслив над тем, сколько таких живых выступлений было записано, я подумал о том, что, возможно, имеет смысл создать радиостанцию, эфир которой звучал бы как один большой непрерывный концерт. И вот я её создал. В живых выступлениях есть что-то захватывающее и волнующее, и Arena Radio будет стремиться уловить этот дух».

Пол, проработавший в радиоиндустрии на протяжении почти 40 лет, являющийся сегодня руководителем и акционером Fix Radio и Podcast Radio, говорит: «Фантастически яркая идея Дибзи состоит в том, чтобы представлять известные песни от признанных исполнителей в новом свете – так, как они звучат на живых концертах. Это действительно приятно слушать».

Радиостанция Arena Radio начала своё вещание в интернете ещё в конце прошлого года, и с каждым днём количество её слушателей увеличивалось. В настоящее время её программы уже можно слушать на платформе UK Radioplayer, а также на её собственном web-сайте, в приложении и – благодаря партнёрству с Aiir – через смарт-колонки.

Также Arena Radio уже начало эфирное вещание в цифровом стандарте DAB – сегодня её программы можно слушать в Кембридже, а в ближайшие несколько недель станция должна появиться в цифровом эфире других регионов Великобритании.

На станции также заявили о том, что в настоящее время ведутся переговоры о спонсорстве с концертными промоутерами и владельцами концертных залов.