Прогноз: к 2031 году в космос слетает 60 тысяч пассажиров

В исследовании, проведенном аналитиками из Northern Sky Research (NSR), говорится о том, что к 2031 году в космос полетит предположительно 57 тысяч пассажиров. Доходы от этих космических туристов и путешествий на орбиту составят большую часть от общих совокупных доходов отрасли в размере 20.3 миллиарда долларов.

Такие цифры содержатся в отчёте NSR «Рынки космического туризма и путешествий», авторы которого прогнозируют быстрый рост рынков космического туризма и путешествий, обусловленный растущим интересом со стороны коммерческих пассажиров, а также государственным финансированием и спросом.

Оставаясь самым стабильным и прибыльным сегментом до 2031 года, сфера путешествий на орбиту будет получать 66% от общего дохода. Также у нее будет мощная государственная поддержка в рамках таких инициатив, как программа коммерческих экипажей и разработка космической станции под руководством коммерческой компании. По словам экспертов NSR, высокие цены на билеты в сочетании с очень высоким спросом стимулируют быстрый рост рынка, даже при задержках.

«Сфера путешествий на орбиту продолжает развиваться благодаря государственной поддержке рынка, хотя другим рынкам потребуется некоторое время, чтобы добиться успеха», — отмечает соавтор исследований NSR Даллас Касабоски. «Задержки и пропущенные важные этапы являются обычным явлением, такая ситуация будет продолжаться в силу высоких затрат и рисков расширения возможностей пилотируемых полётов, однако, возможности растут во всём мире».

Благодаря росту интереса к параболическим полётам в качестве тренировочной площадки для других сегментов, таких как суборбитальные и орбитальные полёты, на протяжении десятилетия этот рынок привлечёт большую часть пассажиров. Сегодня такое многопрофильное сотрудничество закладывает основу для развивающихся рынков, диверсифицируя возможности получения доходов в пользу будущих выгод,

В процессе подготовки миссий растёт интерес к зарождающемуся рынку внеземных поездок, что открывает значительные возможности для получения прибылей в долгосрочной перспективе, и поэтому включение в данный процесс на раннем этапе способствует прогрессу.

«Формирующийся сегмент внеземных поездок уже сумел привлечь значительные инвестиции, достаточные для того, чтобы доставить людей на Луну и обратно», — добавляет соавтор отчёта NSR Хусейн Бохари. «И хотя такой полёт, вероятно, будет осуществлён с участием государственных астронавтов, коммерческие возможности, учитывая наметившиеся тенденции в этом секторе, будут значительными».

С каждым значимым достижением рынка растёт коммерческий и правительственный интерес. Рынки космического туризма и путешествий будут развиваться быстрыми темпами, открывая разнообразные возможности для взаимодействия и развития. Этот сектор определенно заслуживает внимания, отмечают в NSR.