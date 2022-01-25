Несмотря на высочайшую конкуренцию на рынке кондиционеров, шведская компания Electrolux прочно удерживает свои позиции, входя в первые ТОП 20 лучших производителей климатической техники.

Преимущества техники Electrolux

Это объясняется высокими конкурентными преимуществами техники из Швеции, а именно:

адаптацией технических параметров оборудования к климатическим условиям нашей страны;

возможностью функционировать в широком спектре рабочих температур;

наличием фильтров, уничтожающих бактерии и производящих дополнительную дезодорацию (уничтожение неприятных запахов);

низким уровнем шума при работе компрессора на полной мощности.

Купить кондиционер Электролюкс можно в Киеве в нашем магазине. Производитель предлагает широкий ряд моделей, которые могут отличаться внешним видом, набором дополнительных функций, но при этом оставаться такими же надежными и эффективными.

Популярные модели

Nordic – серия настенных сплит-систем, с многоступенчатой системой фильтрации воздуха и гарантией производителя на 10 лет. Оснащена фотокаталитическими фильтрами, которые способны очищать воздух и генерировать отрицательные ионы.

Fusion – это система распределения воздуха по 7 курсам. Направление воздушных потоков задается сменой положения жалюзи. Имеется интеллектуальный автоматический режим и функция сохранения персональных настроек пользователя.

Prof Air – серия с нестандартной конструкцией внутреннего блока, что заметно облегчает монтаж и обслуживание системы. Владелец может сам демонтировать и чистить фильтры не вызывая специалистов на дом.

Slide – специальный режим, при котором охлаждение воздуха в помещении происходит максимально быстро. В холодное время года турбо-режим может работать на обогрев.

Monaco Super DC Inverter – особая серия техники, для которой характерно высокая производительность при минимальном электропотреблении.

Slide DC Inverter – серия инверторных кондиционеров с минимальным уровнем шума (не более 24 дБ при норме до 40 дБ). Отличаются экономичным энергопотреблением (на 30% меньше, чем у ближайших конкурентов). Корпус внутренних блоков оснащен эффектной подсветкой. Материал корпуса – пластик. Он не выгорает на солнце и не меняет цвет даже после долгой эксплуатации.

Если вы решили заказать кондиционер Электролюкс – обязательно обратите внимание на устройства из этих серий. Все они отличаются долгим сроком службы, легкостью управления и простотой монтажа. Вся продукция шведской компании сертифицирована и имеет гарантии от производителя.