Отчёт: 2022 год станет решающим для рынка операционных систем смарт-телевизоров

В конце прошлого года в компании Samsung заявили о намерении открыть свою операционную систему для прочих производителей телевизоров. О данном решении стало известно спустя лишь несколько месяцев после того, как компания LG начала лицензировать свою платформу webOS TV для сторонних производителей телевизоров, что, соответственно, должно повлечь за собой интеграцию операционной системы LG в их телевизоры. В LG уже сообщили о заключении сделок с рядом производителей телевизоров – в частности, с такими компаниями, как Konka и Blaupunkt.

ОС Tizen от компании Samsung и webOS от компании LG на протяжении многих лет оставались двумя наиболее популярными платформами для смарт-телевизоров, однако, согласно данным исследования Dataxis, в 2020 и 2021 годах наблюдался стремительный рост Roku OS и Android TV от Google. Ожидается, что такая тенденция сохранится и в 2022 году. Roku иd Google, а также Amazon с системой Fire OS, несколько лет тому уже начали лицензировать свои телевизионные платформы для производителей второго и третьего уровня.

Несмотря на то, что в 2019 году операционная система от Roku уже претендовала на звание наиболее продаваемой в Северной Америке ОС для смарт-телевизоров (благодаря, в частности, соглашениям с TCL и Hisense), ей ещё предстоит укрепить свои позиции на рынке смарт-телевизоров за пределами Северной Америки. Долгожданный выход на рынки Европы стал наконец реальностью в прошлом году – после появления в Великобритании телевизоров TCL TV на платформе от Roku. В 2022 году данная тенденция должна получить своё развитие на рынках других стран Европы и Латинской Америки, считают в Dataxis.

Компания Amazon, в свою очередь, также сумела пробиться на рынок Европы – это стало возможно благодаря партнёрству с компанией Grundig в Германии и Австрии, а также с компанией JVC в Великобритании. На фоне конкуренции с Samsung и LG на рынке операционных систем компания Amazon, похоже, собирается бросить им вызов также на рынке собственно телевизоров: недавно в компании озвучили планы касательно выпуска смарт-телевизора собственного производства. Таким образом, Amazon пошла по стопам Comcast, выпустившей серии Sky Glass и X-Class.

В этом году также ожидается рост распространения Google TV — преемника Android TV, а также River OS — альтернативы WebOS от LG. Консолидация на переполненном рынке ОС для смарт-телевизоров может занять ещё несколько лет, подводят итоги в Dataxis.