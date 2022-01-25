В большинстве сельскохозяйственных работ применяются ленточные транспортеры, основная задача которых – перемещение крупных объектов, будь то сыпучая или штучная продукция. Для выполнения подобных задач существует большое количество разномастных машин, но в сфере агротехнологий, ленточный конвейер – самая распространенная. Этому поспособствовали некоторые факторы: огромная длина рабочего органа (до 4 километров), относительно несложная конструкция, принцип работы и надежность. Нельзя сказать, что ленточный конвейер – идеальная машина, так как ленту нельзя изогнуть, изменить его направление. Впрочем, присутствует возможность менять высоту.

Высокая производительность ленточного механизма (до 30.000 тонн в час) позволяет эксплуатировать прибор в любых размерах – достаточно подобрать нужную длину и материал для несущей ленты. Долговечность таких установок обуславливается тем, что их строение простое, как уже было сказано. «Чем меньше в сооружении элементов и соединений, тем оно надежнее» – общеизвестное правило, знакомое не только техникам, но и простым обывателям и покупателям ленточных конвейеров. Без этих устройств сложно обойтись, если перемещение круп и зерён происходит в высоких масштабах. Такие конвейеры могут быть как самостоятельными машинами, так и частью транспортирующего механизма. В каждой стране мира, где есть более-менее развитое сельское хозяйство, присутствуют ленточные конвейеры. Производством подобных машин занимаются не во всех частях света, так что цена ленточных транспортеров может разниться. В частности, в Украине – стране, которая стремиться стать агродержавой, экспорт обсуждаемых машин налажен. Одной из компаний-производителей является «KMZ Industries». Спектр деятельности корпорации состоит не только из продажи ленточных транспортеров, но и их проектировка и монтаж. Помимо этого, они производят и выставляют на продажу зерносушилки, сепараторы, силосы и прочее вспомогательное оборудование. Купить транспортер ленточный выгоднее в «KMZ Industries» по причинам, о которых будет сказано далее.

Подробнее о ленточных конвейерах от KMZ industries

Сельское хозяйство – ключевой сектор экономики Украины, по этой причине спрос на оборудование никуда не исчезает. Более того, экс-президент Украины П. Порошенко отметил, что государство идет к тому, чтобы стать аграрной сверхдержавой. В таких обстоятельствах, процесс наращивания мощи аграрной промышленности требует всё больше и больше техники, которую поставляет не только внутрь страны, но и за ее пределы «KMZ Industries», занимающаяся производством ленточных конвейеров и не только. Несмотря на то, что продукция производителя и стандартизирована, покупатель всегда может заказать оборудование, подобранное под конкретные нужды заказчика. Кроме того, помощь с монтажом, автоматизацией и сервисом обслуживания – всё это тоже можно приобрести. Для покупателей будет выгодным решением купить ленточный транспортер в Украине в «KMZ Industries» за счёт государственной программы компенсации, которая предоставит 25 процентов от всей суммы заказа. Какие еще преимущества дает покупка ленточного конвейера у KMZ Industries: