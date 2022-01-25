Об этом стало известно в ходе очередного пленарного заседания Верховной Рады Украины 25 января 2022 года, сообщает КиевВласть.
Что произошло
Верховная Рада отклонила проект постановления, который бы отменил создание в Украине нового телеком-регулятора. Принятый в декабре прошлого года законопроект предусматривает создание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи.
Вышеупомянутая Нацкомиссия будет создана правительством, а подотчетна — президенту и парламенту.
Чем будет заниматься Нацкомиссия
Основными задачи нового регулятора будут:
- создание условий для эффективного функционирования и развития сфер электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи;
- содействие эффективному открытию рынков в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи;
- обеспечение защиты прав потребителей;
- реализация тарифной политики в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи;
- создание условий для обеспечения информационной безопасности, обеспечения киберзащиты объектов сфер электронных коммуникаций.
Финансирование деятельности регуляторного органа осуществляется за счет средств государственного бюджета.
Как проходило голосование
Проект постановления №6055-П “Об отмене решения Верховной Рады Украины от 16.12.2021 г. о принятии во втором чтении и в целом проекта закона о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи”, зарегистрированный народным депутатом Ярославом Железняком (фракция “Голос”), поддержали только 25 народных депутатов из необходимых 226.
Таким образом, законопроект может быть подписан, опубликован и вступить в силу.