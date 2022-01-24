Как сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, от противоправной деятельности женщина получала около 400 тысяч гривен дохода в месяц.

Жительница Кировоградской области, руководительница одного из провайдеров, используя свое служебное положение и имеющееся на предприятии оборудование, незаконно транслировала украинские телеканалы.

Подписка на такие услуги стоила 95 гривен в месяц, а зрительская аудитория насчитывала почти четыре тысячи человек. От противоправной деятельности предпринимательница получала около 400 тысяч гривен в месяц.

Незаконная ретрансляция нарушила авторские права одного из крупных медиахолдингов Украины. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

В офисе правоохранители провели обыск, изъяли технику и документацию. Вещественные доказательства направлены на проведение экспертных исследований. Начато расследование, за нарушение авторского права женщине грозит лишение свободы сроком до шести лет.