На телевизионной башне в Киеве начата установка первого передатчика государственного мультиплекса

По данным Государственной службы спецсвязи и защиты информации Украины, концерн РРТ (КРРТ) приступил к монтажу оборудования, необходимого для запуска общенациональной цифровой многоканальной телесети MX-7.

Что произошло

В августе 2021 года правительство Украины утвердило Программу повышения обороноспособности и безопасности государства в части материально-технического обеспечения построения Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения общенациональной цифровой многоканальной телесети MX-7.

На сегодняшний момент, на телевизионной башне в Киеве уже начата установка первого передатчика государственного мультиплекса. Передатчик немецкой компании Rohde&Schwarz мощностью 4 кВт будет обеспечивать доступ к 12 общенациональным телевизионным программам жителей Киева и Киевской области.

Подробнее о программе

Вышеупомянутой программой в целом предусмотрено:

приобретение и установка 158 цифровых телевизионных передатчиков для обеспечения трансляции до 12 телевизионных программ стандартной четкости и 3 программ общественного радио;

организацию доставки программ к передатчикам в 74 одночастотных зонах Украины;

создание главной станции мультиплексирования, а также центра управления и мониторинга.

Сами говорят

Киевская телебашня стала первым объектом, на котором работники КРРТ начали монтаж оборудования в рамках реализации проекта постройки государственного мультиплекса МХ-7. Накануне было демонтировано старое аналоговое оборудование, а сейчас на высоте 200 метров идет установка первого передатчика цифрового сигнала. В ближайшие месяцы сеть передатчиков будет установлена ​​во всех регионах и позволит покрыть сигналом более 90% территории Украины, – отметил заместитель председателя Госспецсвязи Владимир Трофименко.