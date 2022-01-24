Первая группа спутников уже прибыла на стартовую площадку.

Что произошло

Китай активизировал свои планы, связанные с запуском на низкую околоземную орбиту спутниковых группировок, которые будут раздавать услуги доступа к 5G-интернету на скорости до 500 Мбит/сек.

Проект, разработанный стартапом, предусматривает создание сети, состоящей из тысячи спутников, на протяжении ближайших трёх месяцев.

Первая группа из шести недорогих высокопроизводительных спутников уже произведена, протестирована и прибыла на неназванную стартовую площадку, – сообщило информационное издание South China Morning Post.

Сами говорят

В интервью изданию представитель коммерческой компании GalaxySpace, расположенной в Пекине и занимающейся разработкой микро-спутников, заявил о том, что компания завершила процесс производства и тестирования шести низкоорбитальных спутников широкополосной связи и готова запустить их на орбиту в начале 2022 года при помощи ракеты «Чанчжэн-2С». Компания GalaxySpace планирует задействовать эти спутники для создания тестовой сети спутникового интернета под кодовым названием «Созвездие мини-пауков».

Цель проекта

Цель проекта заключается в том, чтобы создать альтернативу проекту Starlink от Илона Маска, предложив возможность доступа к высокоскоростному интернету в отдалённых районах. Как известно, компания Starlink пообещала обеспечить доступ к высокоскоростному широкополосному Интернету по всему миру, используя для этого группировку орбитальных спутников.

Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) продолжает консолидацию промышленных основ 5G, развивая строительство сетей 5G и содействуя разработке приложений 5G.

В рамках развития 5G MIIT поставила цель построить в 2021 году 654 тысячи базовых станций. Таким образом, было обеспечено покрытие более 98 процентов городских районов уездного уровня и 80 процентов городских районов городского уровня по всей стране.