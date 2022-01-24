China Satellite Industry

Первая группа спутников уже прибыла на стартовую площадку.

Что произошло

Китай активизировал свои планы, связанные с запуском на низкую околоземную орбиту спутниковых группировок, которые будут раздавать услуги доступа к 5G-интернету на скорости до 500 Мбит/сек.

Проект, разработанный стартапом, предусматривает создание сети, состоящей из тысячи спутников, на протяжении ближайших трёх месяцев.

Первая группа из шести недорогих высокопроизводительных спутников уже произведена, протестирована и прибыла на неназванную стартовую площадку, – сообщило информационное издание South China Morning Post.

Сами говорят

В интервью изданию представитель коммерческой компании GalaxySpace, расположенной в Пекине и занимающейся разработкой микро-спутников, заявил о том, что компания завершила процесс производства и тестирования шести низкоорбитальных спутников широкополосной связи и готова запустить их на орбиту в начале 2022 года при помощи ракеты «Чанчжэн-2С». Компания GalaxySpace планирует задействовать эти спутники для создания тестовой сети спутникового интернета под кодовым названием «Созвездие мини-пауков».

Цель проекта

Цель проекта заключается в том, чтобы создать альтернативу проекту Starlink от Илона Маска, предложив возможность доступа к высокоскоростному интернету в отдалённых районах. Как известно, компания Starlink пообещала обеспечить доступ к высокоскоростному широкополосному Интернету по всему миру, используя для этого группировку орбитальных спутников.

Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) продолжает консолидацию промышленных основ 5G, развивая строительство сетей 5G и содействуя разработке приложений 5G.

В рамках развития 5G MIIT поставила цель построить в 2021 году 654 тысячи базовых станций. Таким образом, было обеспечено покрытие более 98 процентов городских районов уездного уровня и 80 процентов городских районов городского уровня по всей стране.

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Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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