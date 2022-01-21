Спортивный телеканал Setanta Sports Ukraine сменил собственника. Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

Компания Setanta Sports, принадлежащая Adjara Group, расширила свои права на телетрансляции и стриминговое вещание на европейском континенте, выкупив в Украине телеканал Setanta Sports. Об этом говорится в официальном пресс-релизе, копией которого располагает редакция Mediasat.

«После нескольких месяцев переговоров соглашение между сторонами было успешно заключено, что для Setanta Sports означает большую аудиторию и больше лицензионного спортивного контента для пользователей Европы и Азии», – говорится в сообщении.

Запуск OTT-сервиса

Setanta Sports имеет права на спортивный контент и лицензии, доступные для OTT-вещания и с весны 2022 вместе с телеканалами Setanta Sports и Setanta Sports+ в Украина начнёт работу новая ОТТ-платформа.

Как комментируют сделку

«Учитывая, что в Украине Setanta Sports работает с 2019 года и охватывает более 2 млн пользователей, мы воспринимаем существующие телеканалы как удачную возможность для достижения своих амбициозных целей, которые на данном этапе включают как ребрендинг компании, так и новые предложения для пользователей. Мы работаем над созданием обновленной структуры, а также систематизируем планы на будущее, одно ясно безоговорочно: инвестиции будут увеличены, мы будем расширять наш лицензионный портфель и предложим больше уникальных услуг украинским клиентам. Мы также будем предлагать больше контента на украинском языке, включая более 3000 спортивных событий – этим решением мы предлагаем нашим клиентам широкий выбор услуг, что является основной задачей для достижения наших целей», – отметил исполнительный директор Adjara Group/Setanta Sports Гиорги Пруидзе.

Что известно о Setanta Sports

Телеканал Setanta Sports вещает в 13 странах с февраля 2021 года и предлагает клиентам уникальную ОТТ-платформу с совершенно новым опытом просмотра спортивных соревнований – с любого устройства и в любом месте.

OTT-платформа Setanta Sports была разработана международной компанией Endeavor Streaming, а пользователи setantasports.com с помощью функции Multiview могут смотреть трансляции нескольких спортивных событий одновременно.

В Украине подписчикам setantasports.com будут доступны Английская Премьер-лига (АПЛ), Немецкая Бундеслига, Шотландская Премьер-лига, Бельгийская Суперлига, Чемпионат Англии, а также матчи Кубка Англии и Кубка Лиги, НБА и Евролиги.

В эфире Setanta Sports также трансляции Формулы-1, женские и мужские теннисные турниры, Nascar, UFC, спортивные соревнования по гольфу и хоккею.

Напомним, в феврале 2021 года 100% акций Setanta Sports было приобретено грузинской компанией Adjara Group.

Дистрибутором Setanta Sports в Украине является StarLightMedia.