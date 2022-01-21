Новый стратегический план предусматривает полный переход радиостанций бельгийского общественного вещателя, обслуживающего франкоязычные регионы страны, на цифровое вещание в стандарте DAB+ к 2027 году.

В соответствии с новым стратегическим планом, утверждённым советом директоров в декабре прошлого года, компания RTBF в течение ближайших пяти лет намерена свернуть своё вещание в стандартах FM и DVB-T. RTBF – общественный вещатель Валлонии, франкоговорящей половины Бельгии.

Новый план пятилетнего развития заменит инициативу RTBF «Видение 2022», утверждённую в 2016 году. В новом плане особое внимание уделяется переходу на цифровые платформы, стриминговым трансляциям и более молодой аудитории.

Согласно информации франкоязычной газеты Le Soir, совет правления RTBF обратился к специалистам консалтинговой компании Deloitte, чтобы спланировать возможные действия компании при трёх сценариях развития рынка: отток аудитории с традиционных платформ, трудности с приобретением оригинального контента и усиление конкуренции на глобализованном медиа-рынке.

В рамках адаптации к ожидаемым изменениям компания RTBF планирует к 2027 году отказаться от трансляции своих программ в сетях цифрового наземного телевидения, переведя их на IPTV. Параллельно компания также свернёт аналоговое радиовещание в FM-диапазоне в пользу DAB+.

Последний опрос, проведенный IPSOS/maRaido.be, показал, что 80% жителей франкоговорящей части Бельгии знает, что такое DAB+, а 20% жителей региона использует приёмник DAB+. В ходе данного исследования также было установлено, что около половины всего радиослушания в Валлонии осуществлялось через цифровые платформы DAB+, стриминг или сети цифрового телевидения.