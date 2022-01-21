FM radio / FM-радио
Новый стратегический план предусматривает полный переход радиостанций бельгийского общественного вещателя, обслуживающего франкоязычные регионы страны, на цифровое вещание в стандарте DAB+ к 2027 году.

В соответствии с новым стратегическим планом, утверждённым советом директоров в декабре прошлого года, компания RTBF в течение ближайших пяти лет намерена свернуть своё вещание в стандартах FM и DVB-T. RTBF – общественный вещатель Валлонии, франкоговорящей половины Бельгии.

Новый план пятилетнего развития заменит инициативу RTBF «Видение 2022», утверждённую в 2016 году. В новом плане особое внимание уделяется переходу на цифровые платформы, стриминговым трансляциям и более молодой аудитории.

Согласно информации франкоязычной газеты Le Soir, совет правления RTBF обратился к специалистам консалтинговой компании Deloitte, чтобы спланировать возможные действия компании при трёх сценариях развития рынка: отток аудитории с традиционных платформ, трудности с приобретением оригинального контента и усиление конкуренции на глобализованном медиа-рынке.

В рамках адаптации к ожидаемым изменениям компания RTBF планирует к 2027 году отказаться от трансляции своих программ в сетях цифрового наземного телевидения, переведя их на IPTV. Параллельно компания также свернёт аналоговое радиовещание в FM-диапазоне в пользу DAB+.

Последний опрос, проведенный IPSOS/maRaido.be, показал, что 80% жителей франкоговорящей части Бельгии знает, что такое DAB+, а 20% жителей региона использует приёмник DAB+. В ходе данного исследования также было установлено, что около половины всего радиослушания в Валлонии осуществлялось через цифровые платформы DAB+, стриминг или сети цифрового телевидения.

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Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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