Кинокомпания Universal будет судиться с украинскими предпринимателями

Ущерб, нанесенный компании, истцы оценивают в размере 400 тысяч гривен, сообщает прокуратура Донецкой области.

Летом 51-летний житель Мариуполя вместе с 25-летним сыном обустроили на территории с. Урзуф – так называемый летний кинотеатр. В целях получения прибыли они незаконно транслировали киноленты, принадлежащие кинокомпании «Universal» (США), официальным кинодистрибьютором которого в Украине является ЧАО «БиЭндЭйч».

Кроме того, перевод художественных и мультипликационных фильмов проходил на русском языке, что является нарушением Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Неправомерные действия обвиняемых нанесли кинокомпании «Universal» ущерб на сумму около 400 тысяч грн. На изъятое в ходе обысков техническое оборудование и имущество обвиняемых наложен арест.