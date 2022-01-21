Чтобы оценить работоспособность организации, применяется специальная технология, которая называется KPI (расшифровывается как Key Performance Indicators). Это ключевой параметр эффективности. Представляет собой инструмент для выполнения анализа, который проводится для выявления качества работы персонала на пути к достижению поставленных целей. Благодаря KPI у организации появляется возможность руководить процессами, вносить корректировки, мотивируя работников к достижению устанавливаемых требований.

Предназначение инструмента KPI

Такой процесс, как автоматизация KPI, сочетает в себе большое количество разных функций. Главная задача данной процедуры заключается в стимулировании сотрудников, их мотивации к достижению установленных, запланированных результатов. В зависимости от деятельности различают несколько видов KPI. Они имеют свои особенности, поэтому проанализируем их детально:

Затратная статья. Отображает количество использованных ресурсов в ценовом выражении. Производительная часть. Указывает процент загрузки в зависимости от задействованных мощностей. Эффективность. Эта статья отображает свойства, имеющие непосредственную зависимость или влияние друг на друга. Сюда принадлежат особенности дохода по отношению к затратам. Итоговая часть. Выражает результаты работоспособности организации в количественном виде.

Показатели эффективности классифицируются на два основных типа. Они бывают оперативные и стратегические. Первый тип применяется в текущей деятельности компании. Происходит постановка целей и задач на основании изменяющихся условий и требований. Сюда относятся такие факторы, как объемы поставляемого сырья или продукции, качество выпускаемых товаров и др.

Стратегические параметры нужны для того, чтобы показывать результаты деятельности предприятия за определенный период. Благодаря такому анализу руководители компании могут корректировать планы на будущий год по результатам прошлых периодов. Стратегические факторы учитываются при изучении финансовых потоков. Благодаря этому происходит расчет норм эффективности предприятия.

Плюсы применения KPI

К числу основных преимуществ применения KPI относятся следующие факторы:

мотивирование рабочего персонала;

прозрачность получаемых результатов. Руководители сразу же могут выяснить эффективность работы по каждому сотруднику;

корректировка рабочего процесса по конкретным специалистам. Это необходимо для улучшения результатов;

активное участие персонала в достижении устанавливаемых компанией целей;

определение качественных параметров по выполнению сотрудниками своих обязанностей.

На основании расчетных и сопоставимых показателей система KPI позволяет не только выявить эффективность деятельности, но и мотивировать персонал для улучшения качества трудового процесса. Для заказа услуги по автоматизации KPI можно обратиться в компанию Eigenmethod.