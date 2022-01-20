Компании ViacomCBS и Comcast Cable заключили всеобъемлющее соглашение о дистрибуции контента, которое обеспечит клиентам Xfinity доступ к полному пакету развлекательных, информационных, спортивных и прочих программ ViacomCBS.

Суть договорённостей

Долгосрочное соглашение предусматривает возобновление трансляции абонентам Comcast Cable телеканалов ViacomCBS, среди которых, в частности, – CBS Television Network, BET, CBS Sports Network, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Network, Pop TV, Smithsonian Channel, SHOWTIME и ряд других, а также расширение доступности стриминговых служб ViacomCBS – Paramount+, Pluto TV и SHOWTIME OTT.

Помимо этого, Comcast расширяет свои права на включение BET+. Прочие условия соглашения не разглашаются.

Как комментируют соглашение

«Мы рады заключению нового соглашения, которое должно укрепить наше давнее партнёрство с Comcast, – говорит президент ViacomCBS по вопросам внутренней дистрибуции Рэй Хопкинз. – Компания ViacomCBS является ключевым поставщиком контента, и мы надеемся обеспечить миллионам клиентов Xfinity более широкий доступ к их любимым каналам и телепрограмма от ведущих брендов».

«Компания ViacomCBS продолжает оставаться прекрасным партнёром, и мы с огромным удовольствием предоставлять клиентам нашей службы Xfinity доступ к их контенту на всех наших ведущих в индустрии платформах», – говорит старший вице-президент Comcast Cable по вопросам потребительских продуктов и предложений Ребекка Хип.

Что известно о сервисе Xfinity

Служба Xfinity работает на территории США. Она предлагает клиентам, использующим устройства X1 и Flex, доступ к линейному стриминговому развлекательному контенту и развлекательному стриминговому контенту по запросу.

Искать и управлять контентом можно при помощи голосового пульта Xfinity Voice Remote.

Пользователи X1 и Flex могут получать доступ к программному продукту ViacomCBS, произнеся вслух название канала (к примеру, «CBS», «BET» или «SHOWTIME») либо стриминговой службы (к примеру, «Paramount+» или «Pluto TV») в микрофон голосового пульта, либо произнеся название программы или фильма, транслируемых на каналах или стриминговых службах ViacomCBS.