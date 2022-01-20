20 января Нацсовет дал разрешение на ретрансляцию музыкального канала MTV 00s.

MTV 00s является музыкальным телеканалом, который ориентируется на мировую и американскую музыкальную продукцию. Основной язык программы – английский, а вещание — круглосуточное.

«MTV 00s» получил лицензию Совета по телевидению и радиовещанию Чешской Республики (RRTV). Все разрешительные документы находятся в открытом доступе на сайте чешского регулятора. Нацсовету предоставили соответствующее решение о предоставлении лицензии RRTV, а также САМ-модуль для проведения мониторинга иностранной программы. В ходе проверки нарушений законодательства в эфире не зафиксировано.

Ранее Mediasat писал, что Бренд VH1, который присутствовал на рынке Европы с середины 90-х годов прошлого столетия, уходит, уступая место новому бренду – MTV 00s. Под новым логотипом компания сконцентрирует внимание на музыке, записанной в первой половине нулевых.