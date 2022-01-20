В космосе хотят построить студию для съемки фильмов и телепрограмм

Как сообщает издание Variety, снимать кино в космосе можно будет уже с 2024 года —  именно к этому моменту планируют завершить все строительные работы. 

Что произошло

Компания Space Entertainment Enterprise рассказала о планах по строительству  модуля космической станции, включающего в себя спортивную и развлекательную арену, а также студию контента.

Какой контент будут снимать 

Модуль SEE-1 будет предназначен для съемок фильмов, телепередач, музыкальных и спортивных мероприятий, а также для продюсеров и креативщиков, которые хотят создавать контент на низкой орбите в условиях микрогравитации. Студия даст возможность разрабатывать, производить, записывать и даже транслировать контент в прямом эфире.

Строительство и денежные вложения

Создание SEE-1 возьмет на себя компания Axiom Space, которая в январе 2022 года получила одобрение НАСА на строительство коммерческого компонента Международной космической станции (МКС).

Модуль будет стыковаться с коммерческим подразделением Axiom под названием Axiom Station, где также будут размещаться другие коммерческие предприятия, в том числе и те, что займутся космическим туризмом.

Компания SEE, основанная предпринимателями и продюсерами Еленой и Дмитрием Лесневскими в Великобритании, в настоящее время планирует начать этап сбора средств.

Что говорят

SEE-1 — это невероятная возможность для человечества перейти в другую реальность и начать новую захватывающую главу в космосе. Модуль станет уникальной и доступной площадкой для безграничных развлекательных возможностей. Благодаря тому, что мировой лидер Axiom Space построит этот передовой, революционный объект, SEE-1 обеспечит космическую структуру высочайшего качества, позволяющую вывести глобальную индустрию развлечений стоимостью два триллиона долларов на низкую околоземную орбиту, — говорится в заявлении Дмитрия и Елены Лесневских.

 

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Редакция Mediasat