В космосе хотят построить студию для съемки фильмов и телепрограмм

Как сообщает издание Variety, снимать кино в космосе можно будет уже с 2024 года — именно к этому моменту планируют завершить все строительные работы.

Что произошло

Компания Space Entertainment Enterprise рассказала о планах по строительству модуля космической станции, включающего в себя спортивную и развлекательную арену, а также студию контента.

Какой контент будут снимать

Модуль SEE-1 будет предназначен для съемок фильмов, телепередач, музыкальных и спортивных мероприятий, а также для продюсеров и креативщиков, которые хотят создавать контент на низкой орбите в условиях микрогравитации. Студия даст возможность разрабатывать, производить, записывать и даже транслировать контент в прямом эфире.

Строительство и денежные вложения

Создание SEE-1 возьмет на себя компания Axiom Space, которая в январе 2022 года получила одобрение НАСА на строительство коммерческого компонента Международной космической станции (МКС).

Модуль будет стыковаться с коммерческим подразделением Axiom под названием Axiom Station, где также будут размещаться другие коммерческие предприятия, в том числе и те, что займутся космическим туризмом.